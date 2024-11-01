快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

「大樹爺爺」被康芮吹上人行道 南港CITYLINK悼：提早退休了

聯合新聞網／ 綜合報導
CITYLINK南港店位於一樓大廳的吉祥物「大樹爺爺」不敵康芮颱風，被強風吹走倒臥在戶外的人行道上，宣告「提早退休」。圖／取自CITYLINK南港店臉書
CITYLINK南港店位於一樓大廳的吉祥物「大樹爺爺」不敵康芮颱風，被強風吹走倒臥在戶外的人行道上，宣告「提早退休」。圖／取自CITYLINK南港店臉書

康芮颱風在多地帶來災情，也吹倒了台北市逾2000棵路樹，街道上散布大量枝葉。CITYLINK南港店也發文指出，位於一樓大廳的吉祥物「大樹爺爺」被強風吹走倒臥在戶外的人行道上，宣告「提早退休」，網友見到這等景象，紛紛留言「大樹爺爺辛苦了」。

CITYLINK南港店今（1）日在臉書粉專發文，「經過康芮颱風的一番洗禮，大樹爺爺宣告提早退休」，提到大樹爺爺從2022年6月24日到2024年11月1日，在一樓大廳共兩年多的時間，並貼出一段他被康芮颱風狹帶的強風吹走，以及過去身影的影片，字幕寫著「一起感謝大樹爺爺861天的陪伴，大樹爺爺辛苦您了！一起度過的美好回憶絕對會永久留存，我們有機會一定會再相見的」。

貼文一出也引起網友不捨，「謝謝大樹爺爺每次都在車站歡迎長途旅行疲憊的我回家」、「天呀！陪伴我們好幾年的大樹爺爺」、「上周末才去看大樹爺爺，沒想到它被吹走了」、「大樹爺爺辛苦了，退休後好好休息吧」、「風真的很可怕，CITYLINK的大樹被吹走了，樓下捷運也掉落天花板，還好沒傷到人，還很多路樹倒塌，大家都要注意安全」、「他們前一天有防護，拉網子加上壓滿沙包欸，這次風真的滿強的」。

吉祥物 康芮颱風

延伸閱讀

最有誠意廉航！從東京回不了桃機 酷航轉飛新加坡包辦乘客2天食宿

康芮颱風吹倒北市2千多棵樹 何時清完？蔣萬安說話了

康芮颱風災後上班大遲到 侯友宜喊話企業：不責罵、不扣薪

康芮颱風襲台民眾驚大樓在晃…專家曝歷年紀錄 網點名「它」最有感

相關新聞

影／北巿車等紅燈遭路樹砸中 被壓到「底盤貼地」運將嚇傻

康芮颱風襲台，昨台北市造成上百處路樹倒塌，計程車司機宋男昨晚駕車經松山區三民路停等紅燈時突遭路樹砸中，其車輛擋風玻璃破裂...

影／南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

康芮颱風造成南部山區大雨，台20線南橫公路「明霸克露鋼便橋」繼上次山陀兒颱風遭河水沖毀後，相同路段這次再遭暴漲荖濃溪沖毀...

「大樹爺爺」被康芮吹上人行道 南港CITYLINK悼：提早退休了

康芮颱風在多地帶來災情，台北市也傳出許多路樹倒塌，街道上散布各種枝葉。CITYLINK南港店也發文表示位於一樓大廳的吉祥物「大樹爺爺」，樹幹被強風吹走倒臥在戶外的人行道上...

影／康芮颱風後...台南運河大量死魚翻白肚 水利局研判這原因

台南運河上午發現大量死魚，市府水利局表示，研判是因康芮颱風急降雨勢及氣溫變化大，運河水體翻騰效應，導致溶氧過低，造成與群...

影／梨山台7甲線及台8線嚴重颱風災情 台7甲武陵到思源可單線通

康芮颱風雖逐漸遠離，仍帶來大梨山地區台7甲線及台8線嚴重災情，目前台7甲線52K到45K，也就是武陵到思源路段，經過清理...

颱風受創崩百米 基隆海科館明起封望幽谷步道至明年9月

基隆今年4月地震，加上月有多次強降雨，還有山陀兒、康芮颱風接連造訪，海科館邊坡有大量土石崩落，周邊步道、設施損壞，崩落面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。