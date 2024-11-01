「大樹爺爺」被康芮吹上人行道 南港CITYLINK悼：提早退休了

康芮颱風在多地帶來災情，也吹倒了台北市逾2000棵路樹，街道上散布大量枝葉。CITYLINK南港店也發文指出，位於一樓大廳的吉祥物「大樹爺爺」被強風吹走倒臥在戶外的人行道上，宣告「提早退休」，網友見到這等景象，紛紛留言「大樹爺爺辛苦了」。

CITYLINK南港店今（1）日在臉書粉專發文，「經過康芮颱風的一番洗禮，大樹爺爺宣告提早退休」，提到大樹爺爺從2022年6月24日到2024年11月1日，在一樓大廳共兩年多的時間，並貼出一段他被康芮颱風狹帶的強風吹走，以及過去身影的影片，字幕寫著「一起感謝大樹爺爺861天的陪伴，大樹爺爺辛苦您了！一起度過的美好回憶絕對會永久留存，我們有機會一定會再相見的」。

貼文一出也引起網友不捨，「謝謝大樹爺爺每次都在車站歡迎長途旅行疲憊的我回家」、「天呀！陪伴我們好幾年的大樹爺爺」、「上周末才去看大樹爺爺，沒想到它被吹走了」、「大樹爺爺辛苦了，退休後好好休息吧」、「風真的很可怕，CITYLINK的大樹被吹走了，樓下捷運也掉落天花板，還好沒傷到人，還很多路樹倒塌，大家都要注意安全」、「他們前一天有防護，拉網子加上壓滿沙包欸，這次風真的滿強的」。