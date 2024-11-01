關渡大橋燈管線槽鬆脫搶修 11/1凌晨開放正常通行
連結台北市關渡與新北淡水、五股、八里的關渡大橋昨天晚間9時許因附掛橋外的景觀燈管線槽損壞鬆脫，全線暫時封閉；經搶修後，今天凌晨0時10分已開放雙向正常通行。
颱風康芮帶來強風豪雨，新北市政府警察局蘆洲分局昨天晚間9時許獲報，關渡大橋上有鐵條、鐵片飛散，經員警到場查看，發現散落物影響行車安全，因此聯繫淡水員警協助封閉雙向匝道。
新北市府昨天晚間10時發布簡訊表示，事發後，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段及相關單位已派員處理。
中和工務段長范又升向中央社記者證實，經搶修後，關渡大橋已在今天凌晨0時10分開放雙向正常通行。
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