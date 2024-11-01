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高雄山區 3里又成孤島

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
高雄市桃源區南橫公路台20線99K、在復興里路段，昨天下午受康芮颱風影響，傳出路基掏空長約10餘米、寛約6米，深達河床，警方急拉封鎖線管制。記者石秀華／翻攝
高雄市桃源區南橫公路台20線99K、在復興里路段，昨天下午受康芮颱風影響，傳出路基掏空長約10餘米、寛約6米，深達河床，警方急拉封鎖線管制。記者石秀華／翻攝

康芮颱風帶來強勁風雨，荖濃溪暴漲夾帶土石沖擊，導致台二○線明霸克露橋河床便道流失一百公尺，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里因交通中斷，再度成為孤島；花蓮縣秀林鄉台九線匯德至崇德路段部分路段土石泥流、南投縣水里鄉台十六線人倫民和路段也因路面淹水雙向阻斷。公路局表示，待風雨趨緩，再確認搶通時間。

根據交通部公路局統計，截至昨晚九時統計，仍有預警性封閉廿五處路段，並有八處道路災阻路段、二處道路災情。

空運部分，立榮航空今天往返南北竿航班全日取消，其餘國內線航班上午十一時起陸續恢復正常飛航。華信航空今天國內線航班下午四時後陸續恢復正常營運。另外，台灣虎航今天也有十五班國際線航班取消、六航班延後起飛。

星宇航空一架SJX871沖繩飛往台北班機，昨天傍晚在桃園機場降落時，因強風難以降落，落地前更大力晃動，機翼險擦到跑道，隨後又緊急升空。民航局表示，將依程序進行調查。

台灣高鐵公司表示，今天全線正常營運，但部分路段若風速、雨量過大，列車將採取行車速限。台鐵表示，北迴線和仁=崇德間因大量土石流淹沒軌道，預計明天首班車前才能搶通；縱貫線也有多處路線與設備受損，將在搶修完竣巡查確認路線、號誌等均安全，再行恢復列車行駛。

康芮颱風

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