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康芮撲台釀死傷 南投樹倒1死、北市電桿殺人

聯合報／ 記者王燕華賴香珊尤聰光／連線報導
康芮颱風侵台，台十四甲線南投端起點處，樹木疑遭強風吹倒砸中路過車輛，車頭近全毀，車內一死一傷。圖／民眾提供
康芮颱風侵台，台十四甲線南投端起點處，樹木疑遭強風吹倒砸中路過車輛，車頭近全毀，車內一死一傷。圖／民眾提供

康芮颱風撲台釀死傷，南投縣林姓男子昨駕車載女移工返家躲颱風，卻遭倒伏樹木砸中，林男輕傷，女移工傷重不治；北市一名機車騎士遭倒塌電線桿壓中身亡。南投縣還有四名獵人入山打獵後失聯，因山區風雨太大，今天才能搜尋。

警方調查，七十六歲林男住在仁愛清境，在廬山地區開設商店，聘請五十七歲泰國籍女移工打理店務，因颱風來襲，昨上午決定暫停營業，卻在開車返回清境途中遭遇橫禍。行經台十四甲線○點一公里處，一棵巨型樹木不敵強勁風雨突然傾倒，直接砸中車頭，兩人受困。

警消到場，車頭幾乎被壓爛，救難人員動用電鋸清理倒木，使用破壞工具，才讓車上兩人脫困。林男被救出意識清楚，女移工已沒了呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治。

南投縣仁愛鄉前天下午四名獵人入山，原訂昨傍晚下山卻未見蹤影，家屬聯繫得知因武界壩放水、溪水暴漲，無法渡溪返家，但昨凌晨，家屬收到四人受困定位點後就失聯，下午通報協尋。消防局表示，山區風雨仍大，搜救人員無法渡溪搜救，等今天氣候穩定後再搜尋。

在北市，羅姓男子昨晚騎乘機車行經內湖區文德路一處公園旁，突遭路旁電桿倒塌砸中，送醫不治。

此外，上月廿七日到太魯閣登山的捷克籍夫妻一度失聯，幸好昨已聯繫上，兩人都平安，只是有些淋濕，目前在岳王亭附近搭營帳避風。

強颱康芮昨下午一時四十分從台東縣成功鎮登陸，蘭嶼出現十七級瞬間陣風，海邊也掀起最高十一公尺大浪，港區多艘膠筏、漁船因斷繩碰撞沉沒，居民直言好可怕，很像八年前的尼伯特颱風。

花蓮縣同樣強風，昨早有民眾發現秀林鄉加灣地區疑出現龍捲風，錄下十九秒影片。中央氣象署預報中心依觀測資料判斷，不排除有龍捲風發生的可能，後續仍需更多實測資料分析驗證。

花蓮新城鄉康樂村一處鐵皮屋被強風掀翻，建物受損，還波及附近住宅及停靠車輛，一片狼藉。記者王燕華／翻攝
花蓮新城鄉康樂村一處鐵皮屋被強風掀翻，建物受損，還波及附近住宅及停靠車輛，一片狼藉。記者王燕華／翻攝

康芮颱風

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