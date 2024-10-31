一出門就遇橫禍！騎士遭電桿砸中 風雨中外出原因曝

康芮颱風襲台，羅姓男子今晚騎車外出，經台北市內湖區文德路一帶，突遭路樹、電桿砸中，送醫不治，據悉羅男風雨中外出是因買晚餐，未料一出門就遭遇橫禍，檢警後續將相驗釐清死因。

據悉，48歲羅男是一名保險業務員，無配偶子女，平時與母親、妹妹同住台北市內湖區，案發時雖雙北風雨強勁，羅男仍騎車外出，是為了購買晚餐，未料出門不遠就遭遇橫禍。

台北市消防局表示，今晚8時獲報內湖區文德路22巷內有機車騎士遭電桿砸中，救護人員到場時，羅男已無呼吸心跳，送往內湖國軍醫院搶救。

警方調查，羅男行經案發路段，先有路旁路樹倒塌，樹幹拉扯電線導致電桿隨之傾倒，砸中路過的羅男，警、消介入時，羅男身軀遭電桿、樹幹壓住，消防員使用器具切割樹木、頂起電桿後將羅男脫出送醫，羅男仍在晚上8時50分傷重不治，後續將報請檢方相驗。