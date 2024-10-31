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基隆8千戶停電、西定高架橋頂棚掉落 新北106線雙向不通

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市今晚風雨增強，風強雨驟，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷。圖／議員施偉政提供
基隆市今晚風雨增強，風強雨驟，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷。圖／議員施偉政提供

基隆市今晚風雨增強，風強雨驟，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷；新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。

基隆市議員施偉政表示，今晚8點多，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷，警方已在兩側拉封鎖線，避免有車再進入發生危險。

新北市瑞芳警分局表示，新北106線65k往十分方向，今晚8點多，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行，已通報公所聯繫廠商到場搶修。目前由瑞芳分局派員於現場警戒、疏導。

基隆晚間有多處地方停電，台電基隆區處今晚表示，康芮強烈颱風已陸續造成多處停電災情，目前已累計造成台電基隆區營業處轄區，包括基隆市及新北市北海岸部分地區8871戶停電，經動員工程搶修人員、出動吊臂車、工程車等，持續全力進行電力修復，截至今晚間7時止，尚有2415戶，新北市1509戶、基隆市906戶停電中，目前持續搶修中。

新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。記者游明煌／翻攝
新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。記者游明煌／翻攝
新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。記者游明煌／翻攝
新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。記者游明煌／翻攝

基隆 康芮颱風 高架橋

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