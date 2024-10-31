聽新聞
0:00 / 0:00
基隆8千戶停電、西定高架橋頂棚掉落 新北106線雙向不通
基隆市今晚風雨增強，風強雨驟，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷；新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。
基隆市議員施偉政表示，今晚8點多，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷，警方已在兩側拉封鎖線，避免有車再進入發生危險。
新北市瑞芳警分局表示，新北106線65k往十分方向，今晚8點多，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行，已通報公所聯繫廠商到場搶修。目前由瑞芳分局派員於現場警戒、疏導。
基隆晚間有多處地方停電，台電基隆區處今晚表示，康芮強烈颱風已陸續造成多處停電災情，目前已累計造成台電基隆區營業處轄區，包括基隆市及新北市北海岸部分地區8871戶停電，經動員工程搶修人員、出動吊臂車、工程車等，持續全力進行電力修復，截至今晚間7時止，尚有2415戶，新北市1509戶、基隆市906戶停電中，目前持續搶修中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言