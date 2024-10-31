基隆8千戶停電、西定高架橋頂棚掉落 新北106線雙向不通

基隆市今晚風雨增強，風強雨驟，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷；新北106線65k往十分方向，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行。

基隆市議員施偉政表示，今晚8點多，西定路高架橋往成功一路方向，橋上有頂棚掉落，雙向被阻斷，警方已在兩側拉封鎖線，避免有車再進入發生危險。

新北市瑞芳警分局表示，新北106線65k往十分方向，今晚8點多，電桿及路樹橫倒路面，車輛雙向無法通行，已通報公所聯繫廠商到場搶修。目前由瑞芳分局派員於現場警戒、疏導。