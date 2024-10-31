劉德華開唱今午喊卡⋯粉絲揚言打爆1999 蔣萬安晚間回應了

康芮颱風，劉德華演唱會在開唱前3小時才喊卡延期，北市長蔣萬安今晚主持防颱會議後被問到，很多劉德華粉絲不滿決定晚，還說要打爆1999抗議，蔣萬安表示，確保民眾生命安全，是市府一直堅持立場，也是最優先考量。

蔣萬安說，早上9點在EOC當時舉行的會議，北捷也在公開場合對外說明，今天會積極來協調看是否延期，蔣也再次呼籲所有民眾，停班課是要大家非必要不要出門，在家做好各項防災準備。

蔣說，尤其現在大家也可以感受到風是非常的強烈，雨勢沒有間斷，北捷還是在積極協調之後，主辦單位確定今天就會取消演唱會，確保民眾的安全，另一方面，主辦方也願意在11月2號加開一場，協調過程確實要考慮很多因素，但是就是要堅持確保民眾的安全，這一點是市府一貫的立場。

媒體追問，北捷昨天就可以強制取消，為什麼到今天下午3點才決定？蔣萬安表示，今天早上其實就有說，在協調是否延期這個決定，今天晚上取消可能造成歌迷朋友許多的不便，但是站在市府的立場，確保大家的安全，這點還是最重要的。

另外，對於這次康芮災情，台北市有4000多戶的停電，是否有跟台電溝通現在的復原進度？蔣萬安說，目前掌握在天母地區，相對比較多戶停電，已經積極請台電協助趕快復電，天母地區晚間6點半全數都已復電。