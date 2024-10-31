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颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

明霸克露橋便道遭沖毀流失100公尺 桃源3里又成孤島

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，導致台20臨93線2k(台20線95K)明霸克露橋河床便道已流失100公尺，道路中斷，人、車無法通行。圖／公路局提供
濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，導致台20臨93線2k(台20線95K)明霸克露橋河床便道已流失100公尺，道路中斷，人、車無法通行。圖／公路局提供

受到康芮颱風影響，今日下午因荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，導致台20臨93線2k(台20線95K)明霸克露橋河床便道已流失100公尺，道路中斷，人、車無法通行，因昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。目前桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里因交通中斷形為孤島，區公所已預置生活物資目前暫且足夠、相關人員安全並就地安置於安全場所。

高雄市政府及桃源區公所已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。公路局甲仙工務段於災前指派保全人員攜帶衛星電話等防救災設備及預置搶修機具人員已進駐復興、拉芙蘭里及梅山口以利搶救災應變作業。

公路局表示，第一時間為能搶通勤和復興臨時便道，以解除復興里以上居民交通出入問題，甲仙工務段於昨日以成立緊急應變進駐人員、搶修機具及資材(涵管及鼎塊等)於台20臨93線0k及5k(台20線93k+500及98k+500)等兩端，因考量南橫公路未脫離暴風圈，未來24小時山區預計將降下超過340毫米雨量，現有情資無法準確預估搶通時間，為考量施工人員安全，將視現場降雨情況及荖濃溪水稍退將立即進場搶修河床，儘速恢復道路通行。

康芮颱風

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