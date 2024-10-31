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康芮風雨炸新北⋯環快往新店處大淹水 淡水福格飯店掉招牌
強颱康芮登陸，新北市共966件災情。新北環快大淹水，中和秀朗橋端往中安大橋間路段暫時封閉；淡水福格飯店招牌掉落，捷運新埔站附近路樹遭連根拔起，波及13輛機車。
新北市警消今天晚間約6時獲報，新北環快引道往新店端在上中安大橋前處淹水，車輛難以通行，因此警方暫時封閉新北環快秀朗橋端往中安大橋間路段，並在新北環快與景平路口、也就是捷運環狀線秀朗橋站附近管制，以避免民眾誤闖。
此外，淡水福格大飯店招牌掉落，占據1車道，淡水區公所已利用怪手將招牌移置路旁，雙向道路於傍晚5時恢復雙向通行。
捷運新埔站5號出口也有路樹遭連根拔起，壓到約13輛機車；板橋區環河西路五段與藝文一街、縣民大道二段也有路樹傾倒，經警消協助拉封鎖線，板橋區公所陸續處理中。
截至今天晚間7時30分，新北市災害應變中心共受理966件災情，其中320件已結案，646件處理中。以路樹傾倒464件最多，其次為圍籬及鐵皮倒塌84件、電線掉落74件；各行政區案件以新店174件最多、其次為板橋155件、中和95件。
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