颱風再毀「是那裡嗎」 南迴藝術季海岸裝置5件剩3件

今年8月底展出的台東南迴藝術季海岸裝置作品，設在太麻里沙灘的作品「是那裡嗎」，遭颱風康芮沖倒，目前5件作品已有2件蒙受災損。

颱風康芮掀起滔天巨浪，設置在太麻里海邊曙光園區的熱門作品「「是那裡嗎」遭沖倒；這是繼颱風山陀兒沖毀作品「大地之母」後，第2件作品在海邊消失，南迴藝術季目前就只剩3件公展。

附近鄰居表示，昨天還擔心作品不敵颱風，今早看到大浪已打到路邊，直覺不對勁，浪退後果然看到作品倒了，「浪實在大得恐怖」，整個曙光園區也慘不忍睹，涼亭攤還被沖毀。

作品「是那裡嗎」距離海面有約100公尺遠，是由藝術家尼誕．達給伐歷採用鋼筋、鐵、不銹鋼球等材質創作而成。

今年南迴藝術季有5件裝置藝術作品展出，全都設置在南迴海岸，未料，接連遭颱風山陀兒與康芮帶來的大浪沖擊，首件被沖毀的作品「大地之母」是10月1日被山陀兒沖毀，今天康芮再沖毀作品「是那裡嗎」。