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康芮強襲！ 北市民生社區延壽街鐵皮屋頂吹掀 堵住整條巷道

台鐵西部幹線、南迴線1日正常行駛 北迴線預計2日前搶通

颱風康芮襲台西嶼測到15級陣風 澎湖多處鐵皮屋受損

中央社／ 澎湖縣31日電

颱風康芮來襲，澎湖縣長陳光復今天慰問災害應變中心，了解颱風致災情形並慰勉執勤人員辛勞，颱風夜間將從台灣出海，但對澎湖影響持續擴大，籲請民眾非有必要勿外出。

颱風康芮今天下午1時40分登陸台東，澎湖風勢漸強，西嶼鄉觀測點測得高達15級陣風，導致多處鐵皮屋受損、招牌掉落，許多機車也因無法抵擋強風吹襲而倒地。

澎湖縣災害應變中心表示，颱風康芮暴風圈籠罩澎湖，雖無重大災情傳出，截至下午四時，共受理有32件災情通報，其中以建物鐵皮搖搖欲墜毀損、圍籬倒塌與水塔掉落等15件最多。

澎湖航空站表示，颱風康芮遠離後，澎湖明天對外空中交通，預估將在1日中午12時30分起陸續恢復，各航線共有23航班，提供有2000多個座位；至於航行高馬航線的澎湖輪，也將於晚間11時30分由高雄駛往澎湖。

康芮颱風 澎湖縣

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