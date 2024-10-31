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颱風康芮逼近馬祖 南竿地區213戶停電已復電

中央社／ 連江縣31日電

颱風康芮暴風圈逐步逼近馬祖地區，至今天下午5時止全縣共4件災情，無人傷亡。下午4時許南竿鄉213戶停電，並於下午5時45分恢復供電。

台灣電力公司馬祖區營業處以訊息回復中央社記者指出，今天下午4時39分梅石村、南竿機場與介壽村等地，因梅石饋線線路故障，導致共213戶停電，台電獲報後，以改採其他饋線供電方式，下午5時45分全數恢復供電。至於故障饋線，目前仍待查修。

根據連江縣消防局統計，至今天下午5時止，康芮颱風共造成4件災情，包含鐵皮吹落路面、路樹倒塌等，目前災情皆已排除，無人傷亡。

消防局指出，根據中央氣象署預報，今天上午9時連江縣災害應變中心一級開設，並於下午2時由縣長王忠銘主持防颱會報，除指示相關單位須提醒停放碼頭船隻繫纜加固外，颱風過後新台馬輪可能會被借調支援花東，請交通旅遊局注意災後縣內民生物資與民眾運補情形。

連江縣交通旅遊局今天下午公告指出，受康芮颱風影響，11月1日海空交通運輸異動，僅島際交通南竿-北竿航班中午12時前停航，下午開航狀況視航商公告。其餘台馬船運、兩馬小三通、南竿-莒光、南竿-東引航線全日停航。

停電 南竿 康芮颱風 馬祖

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