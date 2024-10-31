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明霸克露橋便道流失 桃源3里預備物資人員均安

中央社／ 高雄31日電

高雄桃源區復興等3里聯外台20線明霸克露橋河床便道，因颱風康芮致荖濃溪河水暴漲，便道流失100公尺阻斷道路；高市原民會指出，桃源3里備充足物資、人員均安。

南區養護工程分局指出，荖濃溪受颱風康芮影響，今天下午河水暴漲夾帶土石沖擊，導致台20線95k明霸克露橋河床便道流失100公尺，道路中斷。

南區養護工程分局甲仙工務段已提前進駐相關搶修人員、機具及資材，但考量南橫公路尚未脫離颱風康芮暴風圈，且中央氣象署預測未來24小時高雄山區將降下超過340毫米雨量，再加上山區持續降雨、勘災困難等情形，後續將視氣候及溪水漲退等狀況滾動式調整進場搶修，目前尚無法準確預估搶通時間。

明霸克露橋河床便道遭淹沒，恐造成高雄市桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里成為孤島。高雄市政府原住民事務委員會表示，復興等3里已在日前預先準備20多天以上生活物資，並設流籠可運送緊急物資及醫療用品等，目前約有370多人在復興等3里，人員均安。

康芮颱風 明霸克露橋 桃源 高雄市

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