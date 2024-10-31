康芮襲竹縣帶雨勢 山區落石預防性撤離209人
強烈颱風康芮影響，竹縣府今天說，山區雨勢較大已預防性撤離山區共209人，並在尖石鄉與五峰鄉共開設6處收容所，另在尖石鄉竹58線、竹60線路段有落石，已進行搶修。
新竹縣政府透過文字表示，目前竹縣平地風大雨小，不過在山區雨勢較大，在尖石鄉竹58線、竹60線路段出現落石情形，也有多處區域有停電狀況，另在竹北市光明六路東一段處也有路樹傾倒，皆已進行相關搶修。
縣府說，依中央土石流警戒通報，土石流潛勢溪流部分，目前尖石鄉秀巒村3條黃色警戒提升為紅色警戒，並新增23條黃色警戒包括尖石鄉新樂村2條、嘉樂村4條、錦屏村8條、梅花村3條、玉峰村3條及義興村3條。
縣府指出，大規模崩塌潛勢區則為尖石鄉秀巒村3處黃色警戒提升為紅色警戒，並新增尖石鄉梅花村1處黃色警戒。
縣府表示，秀巒派出所地處潛勢區域，警員今天下午協助完成居民撤離後，所長游世傑等3名人員均暫時移至鄰近的泰崗派出所。
縣府說，截至目前新竹縣尖石鄉與五峰鄉共撤離209人，另也開設6處收容所，在尖石鄉有2處、五峰鄉有4處。
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