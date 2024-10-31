颱風康芮來襲 竹市南寮地區約3百戶停電搶修中

颱風康芮來襲，新竹市南寮地區今天下午停電，台電新竹區營業處指出，因受強風導致設備故障，榮濱路、海濱路一帶約300戶停電，經搶修，晚間5時20分陸續復電。

台電新竹區營業處副處長呂宜芸向中央社記者表示，上午8時成立應變中心，已動員百餘名工程人員、昇空車、吊臂車、工程車及機具等投入新竹地區的電力搶修。

呂宜芸表示，新竹地區今天陸續發生停電事故，主要集中於新竹縣尖石鄉及五峰鄉，原因多為強風吹斷樹木碰觸電線造成。

新竹市部分，呂宜芸指出，下午南寮地區因受強風導致設備故障，影響榮濱路、海濱路一帶停電，約300戶停電，經工程人員搶修，晚間5時20分陸續復電。

此外，民進黨籍新竹市議員鄭美娟向中央社記者表示，東區龍山東路1棟社區大樓的外牆不敵強風，下午磁磚剝落，警方獲報已派員到場暫時封閉龍山東路、慈濟路口、龍山東一街。