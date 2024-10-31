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颱風天仁愛鄉4居民30日入山溪釣失聯 家屬報案

中央社／ 南投縣31日電

颱風康芮襲台路徑昨已明朗，仁愛鄉卻有4名在地人入山到帕那巴拉社一帶釣魚，疑因溪水暴漲至今仍未下山，且失去聯繫；家屬擔憂，今天下午向南投縣消防局報案盼協尋。

南投縣消防局今天下午受理仁愛鄉「山域事故」災害搶救，家屬向消防局聯繫表示，有4人昨天入山前往仁愛鄉帕那巴拉社一帶釣魚，由於電話聯繫不上，因此請求消防局協助；消防局聯繫受困者但打不通電話，由於山區天氣惡劣、溪水暴漲，搜救隊暫無法冒險入山。

消防局指出，受困者為在地部落居民、非遊客，對當地環境應有一定程度了解，可能因溪水暴漲而無法下山，加上當地山區通訊本來就不良，家屬無法聯繫而報案求助，目前分類山域事故搶救，將持續聯繫，並派遣仁愛分隊集結人力，待天氣好轉進一步行動。

康芮颱風

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