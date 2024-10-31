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宜蘭員山淹水及腰 消防員出動橡皮艇勸離住戶

中央社／ 宜蘭縣31日電

颱風康芮來襲，宜蘭縣員山鄉七賢社區附近今天發生淹水災情，水深及腰，縣府消防局員山分隊下午冒險出動橡皮艇前往當地勸離民眾。

颱風康芮今天來勢洶洶，為宜蘭帶來強勁風雨。根據宜蘭縣災害應變中心下午統計資料，頭城鎮濱海路7段發生邊坡土石滑落，勉強可單向通行；宜蘭市、壯圍鄉、五結鄉等發生積淹水災情，水深約10公分；較為嚴重區域為員山鄉溪洲路140巷附近，水深可達腰部。

消防局員山分隊下午獲報後，冒險出動橡皮艇，前往員山鄉溪洲路140巷附近勸離民眾，但當地民眾不願撤離，暫時在住戶2樓避難，待積水消退。

頭城鎮石城里長沈榮華說，午後接到台2線116公里處有土石流自山邊流下的災情，泥塊淹入當地約6戶民宅，已通知有關單位，暫無人員受傷，所幸泥流也尚未漫延至當地石城車站的鐵軌。

康芮颱風

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