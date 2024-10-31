不敵康芮強風⋯工地建材被吹飛四散車道 建商遭起底「鋼筋曾掉機捷」

颱風康芮來勢洶洶，桃園市龜山區樂善二路一處建案工地，今天下午不敵強風，建材被吹到四散，引發公共安全疑慮。根據現場畫面，工地周邊道路可見大量建材雜物散落，其中包括施工用鋼材等重型物品，所幸未造成人員受傷。

據了解，該建案為允將建設所屬工地，該建商先前曾發生C型鋼掉落機捷事件，此次又因颱風期間工地管理不善，引發民眾關注。

「又是允將建設！」議員陳雅倫直言誇張，她表示已要求桃園市政府加強工地稽查，督促建商落實颱風期間工地安全維護，也提醒颱風期間，民眾非必要應避免外出，尤其要遠離施工中建案，確保自身安全。

建管處長莊敬權表示，出事的建案是「允將大聚」，建管處已勒令停工並處起、承、監造人各9萬元罰鍰；市府會要求營建業者確實執行工地周邊安全維護，避免工程材料造成二次災害，危及用路人與周邊住戶安全。

龜山警分局指出，今下午2點30分許龜山區樂善二路與文化一路口，該工地建築鷹架不堪強風暴雨襲擊應聲倒塌，留守工地人員忙清除並立即向大埔派出所報案，員警趕到現場封鎖樂善二路，所幸沒有砸中人車，目前工地人員正清除障礙物，民眾行經該路段務必改道，避免發生危險。