強颱康芮金門災變中心一級開設 估陣風最強到10級

康芮颱風來勢洶洶，縣災害應變中心昨晚20時三級開設，由秘書單位消防局進駐應變，今天10時提升為一級開設，由縣長陳福海率各局處主官至應變中心主持工作會報，與各鄉鎮長召開視訊會議，同時聽取消防、民政、建設等26餘單位防災工作報告。陳福海也要求，各單位做好萬全準備，嚴陣以待因應強烈颱風所帶來的破壞。

會中由氣象站及銘傳大學針對颱風情資進行預判分析，氣象站表示，暴風圈接觸金門時間自今日夜間起，預估脫離時間為明日凌晨，影響期間以強陣風伴隨間歇性降雨，風力預測平均風6至7級、陣風9至10級，有致災風險，請民眾避免外出。

金門大橋通行部分，觀光處將依「金門大橋通行注意事項」辦理，平均風力達6級或陣風達8級時，建議機車暫停上橋，自行車及行人禁止上橋；平均風力達8級時，建議汽車暫停上橋，機車、自行車及行人禁止上橋。觀光處將密切監控大橋風速，並即時於「金門大橋即時網」及路側CＭＳ發佈相關訊息，請民眾務必遵守。

消防局指出，目前已公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要冒險進入管制區域。為減輕風災損害電信電力線路，已透過7項管道反應請台電、中華電信持續推動管線地下化。

縣災害防救辦公室執行秘書呂英華會中指出，請各應變單位遵照SOP執行災害整備、應變及復原工作，執行過程亦持續檢討精進。對於特殊關注族群如：維生器材案家、孕婦、洗腎病患及獨居老人等，請社會處及衛生局加強照護及防災作為。

副縣長李文良也建議，社會處關懷獨居老人防颱情形，尚未取得聯繫的對象，建議於天氣許可情形下，到府訪視關懷。經小三通來金旅遊的觀光客，因颱風停航滯留金門，請觀光處透過民宿或相關管道給予關懷，以提升觀光服務行銷。目前已針對風倒木清運設立堆置場，為加速道路疏通效率，建議於各鄉鎮規劃臨時堆置場，以利初期縮短清運往返時間。