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劉德華演唱會停辦⋯歌迷冒雨到場傻眼 民代批蔣市府應變「慢萬拍」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。記者余承翰／攝影。報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。記者余承翰／攝影。報系資料照

劉德華演唱會入場前3小時宣布停辦，台北市議員林亮君說，演唱會停辦，蔣萬安的安全第一「慢萬拍」，早在昨天評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8點的時候就可以一併宣布北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦。

林亮君指出，小巨蛋是台北市轄下的場館，所有權人是台北市政府、經營單位是台北捷運公司，民間單位舉辦活動都須向台北市府申請並符合相關規定。

根據台北小巨蛋場館（甲方）與租借場地單位（乙方）的租賃契約中「第11條」提及相關規定，不可抗力（一）如遇不可抗力原因(包括但不限於法定傳染病經政府主管機關之政策建議大型群聚活動停辦或關閉場館、場館重大設備故障)，致活動之全部或一部無法舉辦時，甲、乙雙方互不負任何損失補償或損害賠償責任，甲方得隨時終止或解除契約之部分或全部。

林亮君說，蔣市府面對危機，就把鍋甩給主辦單位、甩給北捷，壓力轉給別人就沒事了？如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差。

劉德華 小巨蛋 康芮颱風 林亮君 蔣萬安

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