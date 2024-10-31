劉德華開唱前3小時停辦 議員批「被炎上才喊卡」：北捷應提早協調

劉德華演唱會入場前3小時宣布停辦，台北市議員顏若芳指出，雖立意良善，但仍造成民眾極大困擾、凸顯了在決策協調上有待精進之處。北捷本應提早協調、提早公布，而非等到最後一刻被炎上了，在入場前3小時才停辦。

顏若芳表示，依照「台北小巨蛋主場館租用管理要點」第28條就有規定，如有緊急危難或為防災，北捷是可以要求租用人停止活動及關閉場地。根據中央氣象局預估今晚6時到明天0時的風速，台北市平均風速達6至7級；陣風達9至10級。而為因應颱風，捷運文湖線、淡水信義線高架段已經停駛，台北市公車也已經減班、停駛。

顏若芳表示，也就是說，在轉乘不便、大眾運輸紛紛減班、停駛下，粉絲恐要冒更大的風險去追星。颱風要來的消息不是今天才知道，台北小巨蛋為公有場館，在現有規定允許下，北捷本應提早協調、提早公布。

顏若芳說，如果有住在中、南部縣市的粉絲，想必早已出發前往小巨蛋了，但卻在高速公路上、車上才得知停辦消息，造成民眾極大不便。不過，為維護粉絲安全，她認為停辦立意良善，也感謝主辦單位願意配合停辦，但相關協調流程、機制，實在必須檢討，