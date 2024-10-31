強颱康芮暴風圈籠罩全台 台北颳起陣陣強風

強烈颱風「康芮」來勢洶洶，暴風圈正籠罩全台，下午起各地風雨明顯增強，颱風中心已從台東登陸。觸陸後康芮強度會受到地形破壞而逐漸減弱，而現在至明日清晨受颱風影響，各地風雨仍會增強，東部及東北部甚至可能出現致災性的強降雨與強陣風。

下午至明天清晨颱風影響台灣最為劇烈，各地應嚴防強風豪雨，各海域風浪也增強，浪高平均在5米左右，台東更出現11米以上浪高。傍晚隨著颱風中心通過中央山脈，結構雖遭破壞，但其環流仍會對各地帶來強風驟雨，尤其中南部地區雨勢增強，可能會有局部大雨或豪雨發生機率。