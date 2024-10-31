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颱風來襲雲林菜價異常回跌 菜價不漲反跌原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影
今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影

接連颱風來襲，菜價居高不下，好不容易逐漸回穩，前兩天因康芮預期心理再回漲，沒想到今天強颱過境，菜價竟開始回跌，雲林蔬菜運銷量頗大的二崙鄉農會共同運銷今天正在供貨，不過相較颱風來襲前，到貨量反而增加，菜價也隨之下跌。

二崙鄉農會共同運銷場今天仍有出貨到全台各大拍賣市場，農會統計，從本月25日起運輸量91公噸、均價為每公斤33.2元，直到昨天到貨量達101公噸、均價47.8元，到今天貨量再成長為109公噸，但均價則下跌至29元。

二崙鄉農會指出，今年下半年度凱米、山陀兒到今天的康芮颱風接連來襲，使蔬菜生長環境不穩定，直到前幾天才逐漸恢復供貨順暢。

受接連颱風影響，菜價已連漲多日，到昨天西螺果菜市場方交易價也仍上揚，到貨量暴增到近千公噸，比上周每天6、700公噸，增加多達5成左右，蔬菜平均價也從每公斤40元漲至43元。

在連日漲價之後，今天康芮過境菜價竟開始回跌，引起各方不解，二崙鄉農會分析，除了到貨量增加外，承銷商多日進場搶購，大多數菜商尚有庫存，使市場呈現疲乏，因此價格才會下跌。

至於這一波反常跌價能持續多久，農會則說，未來菜價漲跌仍要看此次颱風對台灣的影響而定，目前尚難預測。

今天上午盡管各地籠罩在強風中，但雲林二崙、西螺等蔬菜最大產地仍到處可見網式蔬菜農民忙著搶收，廖姓菜農表示，颱風過境，受網式保護的蔬菜難免也會受損，影響賣相，所以不只昨天搶收，今天凌晨2時開始又再雇工「拼暝工」搶收，光是今天就收了50籃運到市場。

今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影
今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影
今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影
今天強颱過境，雲林縣西螺和二崙等蔬菜專業區到處可見網式菜農忙著搶收上市，兩天來到貨量增加，今天菜價不漲反跌。記者蔡維斌／攝影

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