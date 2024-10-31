跨海到台南拍婚紗遇颱風 馬來西亞新人：蠻好體驗

颱風康芮來襲，台南今天停班停課，市區街道卻出現一對新人在強風飄雨下拍婚紗，引人側目。這對新人來自馬來西亞，沒想到遇上颱風，但他們說：「這是蠻好的體驗」。

這對馬來西亞新人今天上午在中西區、北區交界幹道拍攝婚紗照，偶爾吹起強風，讓2人髮型、衣服亂了套，攝影師只能緊抓空檔捕捉美好瞬間，拍下值得回憶的一刻。

今天的台南，風力一度達到10級，但雨勢不明顯，偶有陣雨，因全市停班停課，市區不若平日車水馬龍，絕大多數店家拉下鐵門未營業，新人在這種異常天候拍婚紗照，也讓人多看幾眼。

新人接受媒體訪問說，他們預定在台灣停留9天，先到台南，再轉往台北，沒想到會遇上颱風，他們得抓緊時間拍照，但這是蠻好的體驗。

目前台南預警性封閉橋梁及路段、居民撤離，多在山區，台南市區未受太大影響。