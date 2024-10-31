影／康芮帶來強風豪雨！汐止「滾滾黃水像瀑布」 驚險畫面曝光
強颱康芮即將登陸台灣，目前暴風圈籠罩全台，各地都出現驚人雨勢。一名網友在社群平台分享一段影片，直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」PO出一段影片，可以發現康芮颱風已經把汐止一處鐵皮屋頂掀起，因鄰近麗湖山莊社區，土石沖刷導致黃水滾滾，宛如一座小瀑布，讓她直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「太恐怖了！趕緊疏散避難」、「山區的雨水溢流，就變成山壁洪水」、「跟瀑布一樣了」、「超可怕不能小看大自然的威力」、「這次颱風剛好可以檢測一下自家附近，有多少房子或建案是蓋在水路上，或者是破壞水土的問題」。
根據氣象署最新報告，強颱康芮目前已登陸台東，暴風圈已籠罩全台及澎湖地區，台東及澎湖有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，提醒民眾非必要請勿出門。
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