快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

強颱來襲！新竹巨城逆風營業遭轟「沒良心」...美食街人潮依舊

康芮「成功」登陸將翻越中央山脈 粉專：16年來首次1年3颱登陸

影／康芮帶來強風豪雨！汐止「滾滾黃水像瀑布」 驚險畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在社群平台分享一段影片，直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。圖/「aob_nail_studio123＠Threads」授權提供
一名網友在社群平台分享一段影片，直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。圖/「aob_nail_studio123＠Threads」授權提供

強颱康芮即將登陸台灣，目前暴風圈籠罩全台，各地都出現驚人雨勢。一名網友在社群平台分享一段影片，直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一段影片，可以發現康芮颱風已經把汐止一處鐵皮屋頂掀起，因鄰近麗湖山莊社區，土石沖刷導致黃水滾滾，宛如一座小瀑布，讓她直言「不要小看康芮的威力，我家對面要崩毀了！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「太恐怖了！趕緊疏散避難」、「山區的雨水溢流，就變成山壁洪水」、「跟瀑布一樣了」、「超可怕不能小看大自然的威力」、「這次颱風剛好可以檢測一下自家附近，有多少房子或建案是蓋在水路上，或者是破壞水土的問題」。

根據氣象署最新報告，強颱康芮目前已登陸台東，暴風圈已籠罩全台及澎湖地區，台東及澎湖有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，提醒民眾非必要請勿出門。

康芮颱風

延伸閱讀

康芮不是最晚、它是全台連休第一颱！盤點史上侵台「9個颱風之最」

上班族崩潰喊「別再放颱風假」？一票網友吐露真心話

颱風來襲！高雄哪區最不會淹水？在地人全推這區：20年沒淹過

康芮颱風眼「比整個台南還大」！網友全看傻：好像甜甜圈

相關新聞

影／返家躲強颱釀悲劇！合歡山公路樹木砸車 1命危1傷

強烈颱風康芮主體還沒登陸，南投仁愛已經出現強勁風雨，一輛小貨車近午行經在當地台14甲線約0.3K處樹木突倒塌直接砸中車輛...

康芮襲台 截至中午停電戶已破15萬戶

康芮颱風襲台，台電表示，截至今（31）日中午12時，全國曾停電戶數153133戶，其中89611戶已修復，63522戶尚...

強颱登陸「全台最爛道路」投89線爆土石流 台14、14甲線4路段封路

受康芮颱風影響，南投仁愛鄉今風強雨驟，公路局考量山區道路易受風雨影響，恐坍方落石，台14線屯原段94K至99K、台14甲...

花蓮兩大橋溪水位急上升 公路局緊急封閉

受康芮颱風夾帶豐沛雨量影響，重要交通橋梁花蓮大橋、玉里大橋溪水水位提升，隨時有淹沒的危險，公路局分別於下午1時、3時預警...

影／武嶺「鏡頭君」陣亡 捐軀前拍下勇者騎車頂強颱上山

強颱康芮撲台，合歡山今晨8時起至今均測出17級強陣風，風力最大等級刷新當地氣象站陣風紀錄，強勁風勢吹壞翠峰市集棚架，武嶺...

影／康芮七級強風名不虛傳...台中警直擊女騎士被吹倒

颱風康芮來襲，氣象署預估台中市平均風力達七級，第六警分局警員在今天凌晨巡邏時，即在街頭發現一名女機車騎士，在路口時被強風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。