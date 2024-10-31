颱風康芮進逼 澎湖西嶼出現14級強風
強烈颱風康芮進逼，澎湖西嶼今天出現14級強風，不時聽見陣陣呼嘯聲。澎湖災害應變中心尚未接獲重大災情。
澎湖災害應變中心今天完成一級開設，縣長陳光復坐鎮掌握颱風動向，各防災應變小組進駐待命。受到颱風影響，除少數業者營業外，大部份都暫停營業，顯得冷冷清清；市區有不少機車被風吹倒地。
康芮颱風外圍帶來的強風，澎湖災害應變中心接獲路樹倒塌、招牌掉落等10餘件零星的災情，其中有供電線路掉落，造成20餘住戶的停電，台電工程人員緊急出動搶修，恢復供電。
康芮颱風進逼，澎湖雖籠罩暴風圈中，但只是風大，風勢在中午過後持續增強，全島籠罩在10級和13級的陣風，西嶼還觀測到14級強風，風勢持續增強，但雨勢零星，截至目前，只有1毫米左右。
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