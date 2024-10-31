影／台東狂風暴雨 池上逾千戶停電、派出所「招牌」折斷

康芮颱風直撲台東而來，各地風強雨驟，共造成台東2萬多戶停電。池上鄉東1線道路多根電線桿遭強風折斷，連同池上鄉公所在內，整個市區無電可用，甚至連關山警分局錦安派出所的「招牌」也被強風吹倒。鄉長林建宏說，這次風勢真的很強，呼籲鄉親盡量減少外出。

今天中午，鄉長林建宏冒著風雨巡視鄉內道路、電線桿及路樹倒伏情況，狂風呼嘯不停，過程驚險。有池上鄉親在林建宏臉書分享點蠟燭照片，也有人說，有史以來看過最強的颱風，真的很可怕。