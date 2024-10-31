影／台東狂風暴雨 池上逾千戶停電、派出所「招牌」折斷
康芮颱風直撲台東而來，各地風強雨驟，共造成台東2萬多戶停電。池上鄉東1線道路多根電線桿遭強風折斷，連同池上鄉公所在內，整個市區無電可用，甚至連關山警分局錦安派出所的「招牌」也被強風吹倒。鄉長林建宏說，這次風勢真的很強，呼籲鄉親盡量減少外出。
今天中午，鄉長林建宏冒著風雨巡視鄉內道路、電線桿及路樹倒伏情況，狂風呼嘯不停，過程驚險。有池上鄉親在林建宏臉書分享點蠟燭照片，也有人說，有史以來看過最強的颱風，真的很可怕。
林建宏說，東1線道路的電線桿倒了好幾根，這裡的電桿是維繫池上鄉的電力的重要設施，去年颱風也是因為強風吹倒導致許多住戶停電多時，颱風過後強力爭取電線電桿地下化，均因經費問題卡關，今年颱風又來，連同鄉公所在內共1206戶停電，真的很苦惱。
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