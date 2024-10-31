快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

強颱來襲！新竹巨城逆風營業遭轟「沒良心」...美食街人潮依舊

康芮「成功」登陸將翻越中央山脈 粉專：16年來首次1年3颱登陸

影／台東狂風暴雨 池上逾千戶停電、派出所「招牌」折斷

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
康芮颱風風雨強勁，關山警分局錦安派出所「招牌」已被強風吹倒。圖／池上鄉長林建宏提供
康芮颱風風雨強勁，關山警分局錦安派出所「招牌」已被強風吹倒。圖／池上鄉長林建宏提供

康芮颱風直撲台東而來，各地風強雨驟，共造成台東2萬多戶停電。池上鄉東1線道路多根電線桿遭強風折斷，連同池上鄉公所在內，整個市區無電可用，甚至連關山警分局錦安派出所的「招牌」也被強風吹倒。鄉長林建宏說，這次風勢真的很強，呼籲鄉親盡量減少外出。

今天中午，鄉長林建宏冒著風雨巡視鄉內道路、電線桿及路樹倒伏情況，狂風呼嘯不停，過程驚險。有池上鄉親在林建宏臉書分享點蠟燭照片，也有人說，有史以來看過最強的颱風，真的很可怕。

林建宏說，東1線道路的電線桿倒了好幾根，這裡的電桿是維繫池上鄉的電力的重要設施，去年颱風也是因為強風吹倒導致許多住戶停電多時，颱風過後強力爭取電線電桿地下化，均因經費問題卡關，今年颱風又來，連同鄉公所在內共1206戶停電，真的很苦惱。

康芮颱風直撲花東，池上鄉風勢強勁，車窗外霧茫茫一片。記者徐白櫻／翻攝
康芮颱風直撲花東，池上鄉風勢強勁，車窗外霧茫茫一片。記者徐白櫻／翻攝
池上鄉嘉武溪水流高漲湍急，嘉武便橋暫時封閉。圖／池上鄉長林建宏提供
池上鄉嘉武溪水流高漲湍急，嘉武便橋暫時封閉。圖／池上鄉長林建宏提供
康芮颱風直撲花東，池上鄉風勢強勁，窗外霧茫茫一片。記者徐白櫻／翻攝
康芮颱風直撲花東，池上鄉風勢強勁，窗外霧茫茫一片。記者徐白櫻／翻攝

康芮颱風

延伸閱讀

大新竹累計4375戶停電 台電動員上百人及各式機具搶修

康芮襲台 截至中午停電戶已破15萬戶

雲林停電5千多戶持續搶修復電中 居民午餐冰箱不敢開

康芮颱風來襲 高雄大寮等多個行政區近3千戶停電

相關新聞

影／返家躲強颱釀悲劇！合歡山公路樹木砸車 1命危1傷

強烈颱風康芮主體還沒登陸，南投仁愛已經出現強勁風雨，一輛小貨車近午行經在當地台14甲線約0.3K處樹木突倒塌直接砸中車輛...

康芮襲台 截至中午停電戶已破15萬戶

康芮颱風襲台，台電表示，截至今（31）日中午12時，全國曾停電戶數153133戶，其中89611戶已修復，63522戶尚...

強颱登陸「全台最爛道路」投89線爆土石流 台14、14甲線4路段封路

受康芮颱風影響，南投仁愛鄉今風強雨驟，公路局考量山區道路易受風雨影響，恐坍方落石，台14線屯原段94K至99K、台14甲...

花蓮兩大橋溪水位急上升 公路局緊急封閉

受康芮颱風夾帶豐沛雨量影響，重要交通橋梁花蓮大橋、玉里大橋溪水水位提升，隨時有淹沒的危險，公路局分別於下午1時、3時預警...

影／武嶺「鏡頭君」陣亡 捐軀前拍下勇者騎車頂強颱上山

強颱康芮撲台，合歡山今晨8時起至今均測出17級強陣風，風力最大等級刷新當地氣象站陣風紀錄，強勁風勢吹壞翠峰市集棚架，武嶺...

影／康芮七級強風名不虛傳...台中警直擊女騎士被吹倒

颱風康芮來襲，氣象署預估台中市平均風力達七級，第六警分局警員在今天凌晨巡邏時，即在街頭發現一名女機車騎士，在路口時被強風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。