颱風康芮來襲 彰化大城強風吹魚塭溢流馬路
彰化大城西港村日前因外海土石堆積等問題，颱風凱米過後2個多月仍有積水，這次颱風康芮來勢洶洶，村民擔心再受大雨侵襲，上午有魚塭因強風溢流到馬路，部分電線則掉落地上。
西港村長陳儀興一早就開始巡視，他告訴中央社記者，今天上午風勢大，部分魚塭的水被強風拍打溢流到馬路上，村內有些路樹樹枝被吹斷，還有電線掉落道路上等情形。
陳儀興說，現在大家比較擔心下大雨，如果無法順利排水，可能導致村落積水；颱風凱米會造成淹水是因排水設施、水閘門等問題，相關單位已有來檢視並進行清淤，希望這次能平安度過。
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