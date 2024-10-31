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影／返家躲強颱釀悲劇！合歡山公路樹木砸車 1命危1傷
強烈颱風康芮主體還沒登陸，南投仁愛已經出現強勁風雨，一輛小貨車近午行經在當地台14甲線約0.3K處樹木突倒塌直接砸中車輛，有2人受困，當地警消獲報後馳援處理，到場將人救出，駕駛輕傷，女乘客OHCA（到院前心肺功能停止）命危，送醫仍在搶救中。
南投縣消防局指出，今天上午11時53分獲報台14甲線合歡山公路有車輛遭樹木砸中，且有人員受困，當地立刻調派仁愛、埔里分隊器材車、救護車等馳援，到場後發現是車頭被砸中，車上2人受困，立刻使用電鋸及其他工具協助脫困。
搜救人員表示，現場樹木橫倒狀況，一片狼藉，以電鋸及破壞工具等救人，將車上兩人救出後，年約60歲的男性駕駛仍能自行行走，傷勢較為輕微，但在副駕駛座的女性乘客OHCA，已失去生命跡象，兩人均送往台中榮總埔里分院搶救。
據了解，該名小貨車駕駛住清境地區，平時在廬山開設商店做生意，而因颱風來襲，今天上午暫停生意，整理閉店後要回清境躲颱風，不料開車從廬山回清境的路上，就遇橫禍造成傷亡。
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