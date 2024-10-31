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影／強颱來襲 民眾發起助金門農友採收高梁 讓心血不泡湯

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
熱心民眾張慧玲（右）連兩天發起了「助民收割團」號召好友來協助農民採收高梁，讓他們辛苦種植的心血結晶，不至於浪費。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲（右）連兩天發起了「助民收割團」號召好友來協助農民採收高梁，讓他們辛苦種植的心血結晶，不至於浪費。記者蔡家蓁／攝影

強颱康芮來勢洶洶，也讓金門正值高梁收割季的農民相當擔心，有熱心民眾張慧玲連兩天發起了「助民收割團」號召好友來協助農民採收高梁，雖然因為天氣不佳風太大，參加的人不多，不過參加的民眾都說，可以幫農民採收或是撿拾高梁，讓他們辛苦種植的心血結晶，不至於浪費，相當有意義。

「你就彎下腰，用左手抓著高粱穗，右手拿著鐮刀，看好小心割下去就完成了」，農民仔細的教導熱心民眾如何採收高粱，來參與的民眾都仔細聆聽。張慧玲表示，會發起這項活動，主要是她得知農民好朋友最近在採收高梁，雖然為了效率，有請收割機來協助採收，但收割機作業，有很多採收死角，需要人工用鐮刀協助收割並裝袋，因為近日康芮颱風來襲，採收的時間緊迫，才會揪團來幫忙。

到場參加的許小姐說，雖然以前常看到高梁，但卻是第一次來參與「割高梁」，感覺相當有趣，雖然走在一壠壠的阡陌高低起伏上，對腳踝相當有挑戰，甚至一直彎腰作業，感覺腰酸背痛，但她說，參與散落各處的7塊田的拾穗，還是很有成就感，也讓她聯想自己宛如是法國巴比松派畫家弗朗索瓦·米勒最著名的作品「拾穗者」中的主角，大家都相互拍照留念，記錄這一刻。

張慧玲指出，其實他們是做高梁收尾的工作，首先要眼尖梭巡找出高粱，將這些機器採收後的「漏網之魚」，再用䥥刀割下高粱穗，放進布袋，雖然昨天協助從14點採收到17點天黑後才收工，但看到一袋袋的高梁，知道農民的心血有保住，大家都超開心。

金門縣農會總幹事文水成表示， 今年秋季高粱監割作業，目前核定戶面積1425公頃，從9月10日開始陸續採收，目前第一波採收高峰已過，剛好介於第二波採收高梁前，由於目前金門平均風力5級、陣風9級，農民擔心強風豪雨侵襲，可能造成高粱植株倒伏或秄實穗上發芽，還是會急著採收，今年截至目前已收成150萬公斤，而去年秋作高粱產量160萬公斤，預估今年收成應該會比較好，預估產量在250萬公斤。

參加的民眾用人力幫農民採收或是撿拾高梁，滿滿一整袋高梁，相當有成就感。記者蔡家蓁／攝影
參加的民眾用人力幫農民採收或是撿拾高梁，滿滿一整袋高梁，相當有成就感。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲表示，會發起這項活動，主要是收割機採收高梁，會有很多採收死角，需要人工用鐮刀協助收割並裝袋，因為近日康芮颱風來襲，採收的時間緊迫。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲表示，會發起這項活動，主要是收割機採收高梁，會有很多採收死角，需要人工用鐮刀協助收割並裝袋，因為近日康芮颱風來襲，採收的時間緊迫。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲（右）號召好友來協助農民採收高梁，讓農民辛苦種植的心血結晶，不至於浪費，相當有意義。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲（右）號召好友來協助農民採收高梁，讓農民辛苦種植的心血結晶，不至於浪費，相當有意義。記者蔡家蓁／攝影
熱心民眾張慧玲連兩天發起了「助民收割團」號召好友來協助農民採收高梁，參加的民眾都說，可以幫農民採收或撿拾高梁穗，讓他們辛苦種植的心血結晶，不至於浪費，相當有意義。圖／民眾提供
熱心民眾張慧玲連兩天發起了「助民收割團」號召好友來協助農民採收高梁，參加的民眾都說，可以幫農民採收或撿拾高梁穗，讓他們辛苦種植的心血結晶，不至於浪費，相當有意義。圖／民眾提供

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