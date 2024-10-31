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強颱康芮重創花蓮！鐵皮鋼架掉滿路像被炸過 電線桿被吹倒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮」
圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮

強颱康芮目前位在台東東方近海，朝北北西轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖。網友在臉書社團「今日花蓮」中曝光多則花蓮目前的颱風災情。包括花蓮新城鄉康樂村康泰街，街頭滿目瘡痍，包括鋼架及鐵皮被強風吹翻掉滿地，吉安鄉有兩支電線桿應聲橫倒在馬路上，還有貨車不敵強風被吹翻的情景，原po形容，花蓮像是被炸過一樣，因為多處還有土石泥流衝上馬路，花蓮派出所也出動人員協助民眾緊急撤離。

原po曝光包括新城鄉康樂村的康泰街及吉安鄉都有災情。康泰街上鐵皮、鋼架掉滿地，窗戶的鐵欄杆也被整個吹翻懸掛在空中，畫面十分令人觸目驚心。此外，吉安鄉也出現有貨車翻覆，及兩支電線桿應聲倒塌，風力驚人。

玉里派出所也出動人員協助撤離4人，其中一名95歲民眾因行動不便，員警將他安置在玉里鎮歐香民宿住宿。位於台11線的「花蓮大橋」也因為水位上漲過急，目前進行封橋管制。

網友形容這次康芮颱風就像是違建的「拆屋專家」，這次受到影響的絕大多數皆是違建。不少網友都希望康芮颱風趕快減弱，避免帶來更多災情。

圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮」
圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮
圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮」
圖為新城鄉康樂村康泰街的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮
圖為吉安鄉的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮」
圖為吉安鄉的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮
圖為吉安鄉的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮」
圖為吉安鄉的颱風災情。擷自臉書社團「今日花蓮

康芮颱風

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