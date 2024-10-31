高雄10月5天颱風假 陳其邁：沒有收到企業抱怨

高雄10月已放了5天颱風假，市長陳其邁今天被問到是否有企業抱怨時說，沒有收到企業界抱怨，大家都能夠體諒颱風的狀況，面對風雨造成的災損，也必須是團結、彼此互相體諒。

山陀兒颱風放了4天颱風假，這次康芮颱風又放了1天，總計10月高雄已放5天颱風假。有網友指高雄算是上班最少的縣市之一，引發議論。

陳其邁今天上午主持康芮颱風災害應變中心第2次工作會議前，接受媒體聯訪。被問及放假天數多，是否有企業抱怨，陳其邁說，「我並沒有收到企業界抱怨」。

陳其邁表示，遇到了就是要把準備工作做好，山陀兒從高雄登陸，造成那麼大的災損，大家都能夠體諒颱風的狀況，面對風雨造成災損，也必須大家能夠團結、彼此互相體諒，「我想我們企業界老闆也不外如此」。