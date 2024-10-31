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康芮襲台 截至中午停電戶已破15萬戶
康芮颱風襲台，台電表示，截至今（31）日中午12時，全國曾停電戶數153133戶，其中89611戶已修復，63522戶尚未復電。
台電表示，停電戶包括台東縣15653戶、花蓮縣8639戶、嘉義縣8279戶、台北市5959戶、新北市5132戶、桃園市3816戶、雲林縣3520戶、台中市2791戶、新竹縣2381戶、彰化縣1783戶、台南市1734戶、南投縣1519戶、苗栗縣1112戶、高雄市833戶、屏東縣291戶、宜蘭縣52戶及嘉義市28戶。
台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大、且為57年來首次在近11月登陸台灣的秋颱。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。
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