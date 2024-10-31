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盧秀燕：台中11月1日有機會放颱風假 晚上8時宣布

中央社／ 台中31日電

颱風康芮來襲，台中市長盧秀燕今天表示，台中市早上已進入暴風圈，預計明天下午才會解除颱風警報，晚上8時會宣布是否停班課，明天是有機會的，不讓市民冒險，是決策重要考量。

颱風康芮來襲，台中市今天停止上班上課，依據氣象預報資料，颱風康芮預計在下午登陸。台中地區上午已陸續傳出零星災情，盧秀燕主持災情應變會議，會後她接受媒體聯訪表示，依據氣象預報，台中市今天早上己進入暴風圈，預計到明天下午脫離，才能解除颱風警報，因此今、明天是防颱重點。

至於明天會不會停止上班上課，盧秀燕說，如果氣象資料穩定，今天晚上8時會宣布，明天是有機會的（放颱風假），目前看起來，颱風不會今天就走完，可能要到明天，「不要讓市民冒險，是決策最重要的考慮」。

盧秀燕也提醒民眾，台中市目前多處樹木倒塌、電線被吹落，大甲區有3000多戶停電，龍井區也有電線飛落造成停電，呼籲市民可準備適量的水及照明設備，停電了可派上用場，因為要是風雨大作，工作人員也無法搶修。

康芮颱風

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