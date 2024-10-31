颱風康芮襲台 石門水庫睽違2年再度洩洪
颱風康芮來襲，水利署北區水資源分署今天說，由於雨勢不斷，石門水庫已在上午8時開啟溢洪道洩洪，將持續操作至下午；石門水庫距離上次洩洪，是2年前的尼莎颱風。
經濟部水利署北區水資源分署今天向媒體表示，昨夜起雨勢不斷，石門水庫入流量達每秒1612立方公尺，基於安全考量，決定洩洪，包括溢洪道、排洪與排砂隧道、河道放水路等出流總量達每秒1570立方公尺，後續會依水庫入流量變化調整出流量因應。
北水分署指出，石門水庫前次溢洪道操作是民國111年10月16日的尼莎颱風；目前水庫水位244.85公尺，蓄水率達99%，且入流量仍增加中，依降雨預測，溢洪道將持續操作至今天下午。
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