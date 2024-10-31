康芮來襲蘭嶼逾17級陣風破表 風速儀也被吹壞

颱風康芮襲擊蘭嶼，蘭嶼清晨5時許測得陣風超過17級，風速儀也被吹壞，目前無法觀測；蘭嶼高中上午8時測得15級陣風。

蘭嶼地區昨天深夜開始暴風圈籠罩，蘭嶼椰油國小老師顏子矞在臉書貼出驚人風雨影片喊「救命」、「這個強烈颱風真的太誇張了！大家千萬要小心啊」、「原來這才是真正的搖滾區」。

根據中央氣象署資料，蘭嶼氣象站從今天凌晨開始都測到17級陣風，清晨6時過後就沒有更新資料。蘭嶼氣象站人員告訴中央社記者，5時許一陣強風後風速儀就損壞。台東氣象站表示，蘭嶼上午5時30分的陣風是每秒78.2公尺，超過17級風，「已經破表了」。

根據中央氣象署資料，蘭嶼高中上午7時16級陣風，8時15級陣風；蘭嶼燈塔上午7時16級陣風，8時是13級陣風。