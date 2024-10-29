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陽光行動／資源錯置 中產貧窮 階級恐衝突

聯合報／ 本報記者賴昭穎

在多數的資本主義國家，貧富差距似已成為這個制度的矛盾與必然，政府須藉由移轉性支出（如社會福利、補貼等）和租稅手段，改善所得分配，放慢貧富差距擴大的腳步。然而，從主計總處公布的家庭財富分配統計，卅年來的變化卻令人感到怵目驚心，而中產階級貧窮的現象更成為一大隱患。

面對中低階層難以翻身，甚至向下沉淪，政府必須在制度上拉中產階級一把，甚至避免再錯置資源加劇貧富差距，才能拆解另一個隨時可能引爆的國安危機。

根據主計總處最新調查，將國人財富總額分為五等分位，卅年前最窮的第一分位和最有錢的第五分位相差十六點八倍，如今已暴增至六十六點九倍；不僅貧富差距擴大，中產階級財富占比更嚴重縮水。而觀察富人和窮人的資產內容，差異最大的不外乎股票、基金等金融性資產，以及房地產淨額。

台語俗諺說，「錢四腳，人兩腳。」錢滾錢是累積財富最快的方法，當多數財富集中在少數人身上，制度的失衡必須得承擔造成富者愈富、中產貧窮的責任。當我們看到富人快速累積資產靠的是股票、不動產，再回頭檢視稅制上如何「幫助」有錢人更有錢、甚至富傳Ｎ代，原因已不證自明。

從證券交易所得免稅、土地增值稅減半、大幅調降遺產及贈與稅率、到股利所得分離課稅，政黨不分藍綠，對於幫助有錢人靠資本利得快速累積財富都不落人後；相形之下，對於中低所得者的照顧卻顯得微不足道，靠領薪水過活的勤勞所得者一毛稅都少不了，反觀炒股、炒房者卻得以享受政府的「德政」。

不僅如此，儘管股市已站上兩萬點，行政院仍提出當沖交易證交稅減半延長三年的修法草案，金融業也推動實施台版個人儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）制度，給予每人每年二點四萬元投資本金免納入綜所稅的優惠。證所稅停徵的失衡稅制，沒有人想校正回歸，反倒是爭取加碼給予資本所得租稅優惠，變相懲罰勤勞所得者，也讓縮小貧富差距成為空談。

尤其當行政院召開經濟發展委員會，喊出的三大政策目標包括「包容成長」，卻被擔任召集人的中研院院士朱敬一質疑，特定企業要求減稅，要「賺更多錢」，若干經發顧問要求減稅，不體諒受薪階級的沉重租稅負擔。當經發會淪為「利益團體動員會議」，結果就是資源錯置的情況將更加嚴重，經濟成長果實被少數人壟斷，財富集中更惡化，包容成長淪為口號，再這樣下去，當中產貧窮成為新常態，九九％平民對抗一％富豪的階級對抗恐怕是遲早的事。

經濟發展 財富 資產

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