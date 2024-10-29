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陽光行動／研究示警：貧困世襲 民主淪民粹

聯合報／ 記者馮靖惠賴昭穎／專題報導

學者指出，一旦實質或認同自己是中產階級的人變少，可能引發多種負面影響。國外愈來愈多研究顯示，現在的資本主義已成新的種姓制度，富者愈富，貧者愈貧，中產階級消失後遺症包括：消費需求下降，影響經濟增長，加劇貧富差距，擴大收入不平等的怨懟，從而引發社會不穩定及政治動盪。

此外，中產階級常參與創新和創業活動，如果參與者減少，可能降低社會的創新活力和創業機會。

政大財政學系教授陳國樑提醒，中產階級向下沉淪將導致嚴重後果，國家經濟發展將沒落，年輕人產生相對被剝奪感，不再創新努力，選擇躺平，經濟發展走入死胡同；另一極端現象是民眾熱中追逐財富，與其當上班族，不如炒房、炒股。再者是導致民粹和極端主義，目前可見民粹主導政策，公共政策理盲濫情，最後會衍生民主的發展沒落。

劉正：教育投資減 影響孩子

東海大學副校長、社會學系特聘教授劉正表示，許多人感受到自己不再屬於中產階級，「這些人在失望之餘，這也加強了相對剝奪感。」劉正說，中產階級作為消費市場重要推動力，減少可能導致消費需求下降，影響經濟增長。此變化也可能加劇貧富差距的情緒，擴大收入不平等的怨懟，從而引發社會不穩定。此外，認同自己屬於中產階級的人減少，可能對政治穩定構成威脅。這種認同力量的減弱可能引發政治動盪或政策不穩定。

劉正表示，在教育和健康領域，中產階級通常重視這些方面的投資。如果中產階級在這些領域的投入下降，將影響下一代的發展潛力。

黃厚銘：創業變困難 致富夢碎

政大社會學系特聘教授黃厚銘觀察，近年來中產階級消失，主觀上就是貧窮化的感受，收入趕不上物價。這一點主要是房價墊高物價。看著炒房、炒股的人擠滿餐廳，自己上班累得要死，卻連房子頭期款也存不到。

黃厚銘另指出，「中產階級消失，也意味工作型態多樣性消失」，愈來愈少人有機會自行創業，努力致富的期待變小，已不是人人有機會向上流動的社會，當然就蓄積不滿。政治變成主要依賴鼓動民眾不滿，而不是給予願景。政黨間也只剩鬥爭，而非政策路線的競爭。

東吳大學社會學系副教授劉維公表示，現在的資本主義已經變成是一種新的種姓制度，底層的人無法往上爬，上層階級愈來愈鞏固。

劉維公指出，中產階級在物質條件上失去原有優勢後，會對周遭人事物產生更多負面看法；正在消失中的中產階級，其價值觀更保守，「對民主政治發展帶來非常嚴重的威脅。」

創業 政大 經濟發展

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