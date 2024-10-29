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陽光行動／富人狂買豪車 奢侈稅收一路飆

聯合報／ 記者賴昭穎林海／專題報導
奢侈稅收愈來愈多 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供
奢侈稅收愈來愈多 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供

中產階級最哀怨是稅金一毛都逃不掉，政府稅制受詬病。在輿論壓力下，財政部自民國一百年六月起針對豪車、遊艇、飛機、高爾夫球證等奢侈品消費，課徵百分之十的特種貨物及勞務稅（奢侈稅）。但奢侈稅對有錢人只是九牛一毛，從稅額及項目更反映其豪奢程度。

奢侈稅開徵首年稅收就有廿二億元，期間起起落落，但每年都超過廿二億元，去年成長到五十五億，今年前九月近四十八億元，較去年同期增加近十億，若第四季稅收和去年同期相當，全年可望來到逾六十億元的新高。

而在奢侈稅的課徵項目中，又以豪車貢獻度最大。以今年前八月為例，豪車就占了四十三億元稅收，占整體稅收的九成七以上；而奢侈稅開徵以來，豪車占比九成以上也成為常態。

歐系豪車龍頭Mercedes-Benz（賓士）表示，掛牌數年年都是雙位數成長，三百萬元以上的E-Class今年成長百分之十三；五百萬元以上的G-Class跟S-Class、近千萬元的邁巴赫，在台灣賓士的銷售占比超過百分之十五。

精品消費也反映出有錢人愈來愈豪奢。今年五月，微風集團舉辦封館銷售的「微風之夜」，一個晚上就有廿位千萬刷手，一三九位百萬刷手；有百貨業者透露，台中大遠百的香奈兒，十年前設櫃時年度業績約十億元，但十年後業績突破卅億元，有錢人花錢霸氣可見一斑。

而VIP入會門檻單日消費一○一萬元的台北一○一，目前會員近兩千六百人，過去兩年人數更是雙位數成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，在資金大潮下，高資產族群還有資訊優勢，賺錢的訊息總比別人快一步，讓貧富更懸殊。

徐佳馨說，高端消費讓中產階級產生很大的恐慌，擔心稍不留意就成為下流中產，根本不敢花錢，在消費上也只好縮手。

微風 業績 遊艇

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