陽光行動／學者批稅制不公：都是薪資族貢獻稅收

主計總處報告顯示，中產階級財富縮水，甚至向下沉淪到「近貧」危機。學者不約而同直指，稅制是造成中產階級消失的主要原因，必須從改善稅制著手，發揮國家租稅正義。例如資本利得課稅可增加政府財稅收入，增加各種社會福利，讓財富不多的人，也能過得很好，「至少要先讓中產階級不要掉到貧窮階級」。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，很多國家都有中產階級變少現象，但各自狀況不一。例如有些國家是疫情造成大量失業，導致中產階級所得減少，是所得面的銳減。但台灣失業率不高，且再怎麼低薪，實質薪資未往下降，所以是財富累積問題，也就是財富過度集中。在金融市場運作下，除非股市平靜、房價不往上，否則一定是有錢人變得更有錢。政府雖不可能直接進行財富重分配，但政府租稅對中產階級非常不公平。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝也說，從所得稅、財產稅到遺贈稅，稅制的漏洞造成分配不公，進而衍生財富分配惡化的問題。尤其政府稅收成長超過經濟成長率，卻對所得分配沒改善，代表從有錢人課到的稅不夠多，反而都是中產階級、薪資所得者在貢獻稅收。

黃耀輝：數億股利 富人享節稅

黃耀輝解釋，適用所得稅率百分之廿、卅的家庭，可說是高薪資所得者，但並非高所得者，因為很多有錢人的所得來源並非薪資，而是股利、證券交易所得等，但稅制上對這些所得都給予優惠。以股利所得分離課稅為例，有些大股東年領四、五億元股利，選擇分離課稅百分之廿八的稅率，和所得稅最高稅率百分之四十相比，享有十二個百分點的節稅利益，省下數千萬元的稅金。

針對社會出現中間階級貧窮的問題，政治大學財政學系教授陳國樑從三個面向分析。首先是特定市場超額報酬，像是資本市場、房地產市場、金融業等，錢滾錢的結果造成富者愈富，導致中產無法爬上來。其次是產業低薪，以科技業為例，有高資本投資，工程師的勞動力因此產生高價值，相對而言，服務業投資有限，勞動力無法創造高價值，若局限國內市場，低薪就很難改善。

陳國樑：修遺贈稅 分配須公平

第三是財富世襲。陳國樑說，從遺贈稅資料分析，父母及子女維持相同財富分位的現象很普遍，整體而言，代際間存在一定程度的財富僵固性，因此形成「貧窮世襲」、「財富世襲」現象。

黃耀輝也認為要從改善稅制著手，因為現行稅制漏洞很多。以所得稅為例，台股一路漲到超過兩萬點，但證所稅免課，股利所得還享有分開計稅的優惠。財產稅方面，囤房稅虛有其名，以房屋評定現值為稅基，有些根本不到市價的兩成，稅負微不足道；遺贈稅應該朝終身受贈稅方式調整。陳國樑則說，透過稅制達到財富分配公平相對消極，更積極的是要透過稅收的使用去促進社會機會均等，讓民眾覺得努力就有希望，而不是階級決定一切。

劉維公：非科技業 政府也要顧

財稅學者主張從稅負下手，不過東吳大學社會學系副教授劉維公認為，稅制再怎麼改都沒用，有錢人絕對繼續避稅，而且會用非常厲害方式，例如透過慈善的方式不用繳稅，形成惡性循環。

劉維公分析，財富問題不在打炒房，也不在稅制，而是產業政策。不從產業結構下手，一切無解。政府如繼續把資源丟在ＡＩ、科技產業，不斷補助國外大廠，只會造就更多中產階級消失。