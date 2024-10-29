陽光行動／富者愈富 中產階級消失中

時隔卅年，主計總處在四月底再次公布國人家庭財富分配調查報告，讓不少人心驚，尤其是兩個關鍵數字的增減，落實了長久以來大家的憂心。位於財富中間水準的族群，財富占比合計約三成，最有錢等級的財富占比則逾六成二。有錢人不只將窮人遠遠拋在後面，也吃掉中產階級的財富，造成相對貧窮感，所謂中產階級「返貧」現象在台灣出現了嗎？

暌違30年調查 財富更高度集中

主計總處調查結果顯示，相較民國八十年的調查，一一○年我國前百分之廿富有家庭資產淨值是後百分之廿的六十六點九倍，比卅年前的十六點八倍顯著提高，貧富差距持續擴大，其中更令人關注的是，位於中間水準的第三等分、第四等分財富占比合計百分之卅左右，較卅年前的百分之卅八，少了八個百分點，反觀第五等分財富占比從百分之四十九點七一增加到百分之六十二點六八，增加了十二點九七個百分點。一減一增，社會財富集中在最有錢的第五等分。

學者表示，「中產階級」定義，各國並無一致標準，會各自動態調整其社會認定的標準，也有人以OECD（經濟合作暨發展組織）使用的中產階級定義，即家戶或個人所得介於全體所得中位數百分之七十五至百分之兩百，稱「中產階級」。學者認為，若以主計總處此次公布家庭財富報告，位於第三、第四等分位相對貼切，與社會主觀狀況接近。

中產財富占比 消失8個百分點

數據發現，資產財富往最有錢的家庭聚集。一一○年第三等分位資產淨值是九○六萬元，第四等分位是一五八一萬元，占比較卅年前少了八個百分點。最有錢的第五等分財富占比則增加十二點九七個百分點、近十三個百分點。也就是說，最富有的家庭不僅把中產階級消失的八個百分點吃掉了，也讓最低財富的第一、二等分位的財富占比更少。

從資產內容比較，最富有家庭與其他等分家庭，差異最大的是股票、基金、存款等金融性資產，以及房地產淨額。最富有的股票、基金淨額達近三千萬元，最窮家庭只有七十五萬元，差了快四十倍。中產階級第三等分位只有二二一萬元、第四等分位五○三萬元，差距達十四倍、六倍之多，都與最富有家庭望塵莫及；房地產部分，最富有家庭淨額一四八○萬元，第三等分位三三二萬、第四等分位五四一萬元，顯示中產階級的房地產價值也落後甚多。

學者指出，中產階級消失的後遺症包括：消費需求下降，進而影響經濟增長；加劇貧富差距，擴大收入不平等的怨懟，從而引發社會不穩定及政治動盪。