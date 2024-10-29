陽光行動／30年前買房 決定現在階級

阿班（化名）今年近六十歲，在企業裡擔任中層主管，在主計總處公布國人家庭財富分配調查報告後，她趕緊大致算了一下，自己落在哪個等分位。一算之下，慶幸自己在快卅年前買了房子，讓她的淨資產得以勉強落在中產階級的邊缘。

主計總處的報告裡最能代表中產階級的是第三及第四等分位，報告顯示，一百一十年，第三等分位資產淨值是九百零六萬元，第四等分位是一千五百八十一萬元。阿班在卅年在台北買了一間坪數不到廿坪的房子，當時不到六百萬元。住了卅年之後，現在房價漲到一千五百萬元。而她在繳房貸的前幾年撐過一度高達百分之八的利率之後，用了七年還完房貸。在多年打拚之後，約存下八百萬現金，合計房產價值之後，目前擁有資產淨值二千三百萬元。

阿班的一位閨密與她年紀相仿，但一直住在家裡，沒想買房，少了強迫儲蓄的動力。儘管手上大約也存了數百萬現金，但因為沒有買房，擁有的資產淨值就與阿班差距逐漸拉大。「沒想到我住了卅年的房子，不但讓我省去每月房租，還比當年價值翻倍」，阿班說。

除了股票等金融商品，台灣過去「有土斯有財」，卅年來靠房地產累積財富的效果更是顯著。像阿班這樣以自住為主的人幸好有不動產守住中產階級的身分，更多富人是靠著錢滾錢，尤其是如果早一點進場投資房地產，例如卅年前買房者，幾乎就決定是否維持中產階級或往富人階級邁進的關鍵。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，回顧至今卅年前房市，其中一九九○年起至二○○三年左右，為房市第二次泡沫化，當時受亞洲金融風暴、九二一大地震以及ＳＡＲＳ疫情等衝擊，陸續傳出建商財務危機等訊息，營建業類股由於股價極低，一度成為「雞蛋水餃股」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，從歷年房價變化來看，早年景氣約五到十年為一循環，之後房市景氣循環拉長，且就算市場進入空頭局勢，跌價仍跌不回前一波之起漲點，若拉開房價發展時程，可看到台灣房價是一波接著一波持續疊加上去，造成國內民眾有房地產永漲不跌的想像。