陽光行動／失落20年 日「一億總中流」瓦解

在日本，有正職、有房、有車等條件廣被視為中產階級生活指標，但根據二○二二年調查，高達五成六日本受訪者自認未達中產生活水準。有專家指出勞工薪資成長面臨瓶頸，日本政府應致力讓民眾對生活前景更樂觀，復甦中產階級。南韓則有約四成滿足中產階級收入、資產標準者，仍自認下層階級；有民眾說扣掉房貸和子女教育，只剩基本開銷。

一九七○到八○年代的日本曾被稱為「一億總中流」社會，即約一億人口幾乎全是中產階級，企業員工努力工作且有強烈消費意願來提振經濟。但九○年代泡沫經濟瓦解後，經濟成長崩盤，造成失落的廿年。前年日本放送協會（NHK）和勞動政策研究與研修機構合作，對逾五千三百名廿歲至六十多歲日本人網路調查指出，僅三成八自認過著中產生活，認為過得優於中產者僅百分之六。

這意味理想的中產階級生活可能不是日本社會常態。正職員工被問到當下生活型態時，四成一自稱不算寬裕，一成一則說完全不能從容負擔，兩者共達五成二。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據亦顯示，二○二一年日本平均年薪是三萬九七一一美元，相較一九九一年的三萬七八六六美元成長不到百分之五，卅年間漲幅度明顯低於德、法等G7國家。

慶應大學經濟系教授駒村康平曾說，泡沫經濟破滅和全球化加劇下，日本企業更難獲利，日益不願加薪，這會讓勞工喪失對未來前景，壓低消費和生育率，也會讓因不滿和焦慮導致社會分裂的擔憂加深。

至於南韓，政府智庫韓國開發研究院二○二一年指出，中產階級占比約六成一；家庭月收二七○萬韓元至七九○萬韓元（現約新台幣七萬至廿萬元）可認定是中產階級。但根據南韓NH投資證券公司前年調查，逾四成五被歸為中產階級者自認貧窮。

月收逾一千萬韓元（約台幣廿四萬）的一對伴侶也說，不覺得自己富裕；他們還是租屋族，每個月存數百萬韓元還是跟不上首爾房價，「我們沒房，怎麼算中產階級？」