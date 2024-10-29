陽光行動／無力租屋 美UCLA講師淪為遊民

日前一段走紅的TikTok影片中，美國洛杉磯加大（UCLA）天體物理學講師麥基翁（Daniel McKeown）表示，他今年的薪水只有七萬美元（約台幣二二四萬元），因無力支付房租而被迫搬出原先的公寓，淪為「遊民」。

「嚴格來說，我現在無家可歸。」他透露，自己先前的月租為兩千五百美元，麥基翁接受媒體訪問時說，「我需要十萬美元的年薪才能付得起房租，方便每日通勤上班。根據數據，洛杉磯加大所在地區Westwood的平均租金已達三千七百美元。

一般認定為中產階級的大學教授或講師負擔不起居所的新聞，近幾年來時有所聞。「全美真實生活成本聯盟」表示，美國勞動市場、住房市場、股市表現都不錯，國內生產毛額（GDP）也堅實成長，然而他們今年二月進行的一項民調發現，被認為是中產階級的美國人當中，近三分之二自稱面臨經濟困境，且不預期有生之年能夠變好。

美國中產階級可能負擔不起的帳單還很多，理財網站GOBankingRates今年六月一篇文章列出十項中產階級原本可負擔，但在未來十年內可能難以負擔的服務和物品，包括住房、保險、專業醫療和教育等。

醫療債務對美國中產階級也是一大負擔。美國左派智庫「第三路線」一份報告指出，二○二○年有近四分之一美國中產階級，即約一千七百萬人，有未支付的醫療帳單，比率高於較高收入者的近一成三和較低收入者的二成二。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，儘管中產階級擁有良好醫療保險的比率高於較低收入者，但有多項原因加劇其財務緊縮。中產階級不太可能因費用而避免就醫，也不太可能拿到補助。

另外，本就昂貴的美國大學學費持續上漲。公立四年制大學學費二○一○至二○二二年間，上漲超過百分之九。私立大學更不用說，全美花費最貴十間大學院校都是私立大學，學生四年學雜費和生活費超過四十萬美元（約台幣一三一二萬元）。若學費仍持續上漲，美國中產階級未來恐真的負擔不起高等教育。