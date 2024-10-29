陽光行動／教授 工程師 警官 「中產階級」幻想破滅

大學教授的成本很高，光是出國念個博士就大約要花掉數百萬，展開「負資產的人生」。回國任教雖然有十二萬元月薪，「我還以為我是中產階級…」淡江大學國際事務學院院長包正豪指出，每月必須支出四分之三的固定收入去繳交房屋貸款，他的「中產階級幻想」就此破滅。

一名在新竹科學園區工作廿多年的范姓工程師直言自己從來沒有認為自己是中產階級，他說，許多人對竹科工程師的刻板印象是收入優渥，但其實房貸及吃飯的壓力就讓人吃不消。

在新竹從警十四年的劉警官，她與丈夫一同打拚，家庭每月收入可達十萬元，但最近一、兩年，她感受到愈來愈強烈的剝奪感，高漲不止的房價，以及愈來愈昂貴的外食成本，讓她忍不住感嘆自己「正在返回貧窮」。

案例一／大學教授 月薪將近12萬，房貸每月9萬 「念博士回國 展開負資產人生」

包正豪表示，他真的原本認為自己是「中產階級」，以他自己為例，教書十七年，再過一年就到頂，這樣每個月將近十二萬元的收入，應該足夠讓他躋身中產階級。但這是他個人主觀的看法，直到發現中產階級的定義是「淨資產九百至一千六百萬」，他才赫然驚覺：「其實我可能正在從這個階級逐步離開。」

包正豪說，他的資產中，最大部分是一戶房產，但每個月都要付出將近九萬來還款，所獲得的是「一戶遮風避雨的屋子」。每月房貸支出九萬，代表他日後每個月的可支配所得只剩三萬。如果再算上每個月小孩的教育支出，每個月可能存不到一塊錢。

文化大學大眾傳播學系副教授林福岳表示，大學教授的收入雖然和其他行業相比不算太差，但是調升的幅度非常有限，這些年來政府每年調升基本工資，大學教授的薪資並沒有隨之反映，像是二○二二年才調整、卅年未改變的鐘點費，就是明顯的例子。

案例二／警官 家庭月收10萬，房貸每月5萬 「雖是鐵飯碗 實際過得辛苦」

「新竹的中產階級門檻要年收三百萬元以上吧？」每天早上，劉警官都要趁著上班前到市場採買、回家備菜，把一家人晚餐及隔天早餐的菜都提前準備好，為的就是減少外食。她說「竹北這邊外食太貴了，若都吃外面，一家四口每天伙食費就要上千元」。

劉警官說雖然別人都覺得公務員是鐵飯碗，實際上她與丈夫卻過得很辛苦，每個月五萬元左右的房貸就占去收入的大半，還有兩個孩子的教育費、兩邊父母的孝親費，每個月至少要花超過十萬元。

她提到，若以新竹地區為例，可能家庭年收入不到三百萬元真的算「低收入戶」，因為竹科科技業工程師家庭不斷拉高新竹的生活成本，對於像她一樣領死薪水的公務員家庭來說，不僅有心理上的剝奪感，還有實質的生活支出壓力。

劉警官一家雖有房產、存款兩百萬元，但同時也有房貸、車貸等負債，家庭淨資產勉強站上千萬元，她強調「看得到吃不到」，因為多數資產都是不動產，並非實質收入。

在竹科工作的范姓工程師表示，從來沒有認為自己是中產階級。記者范榮達／攝影

案例三／竹科工程師 每月不吃不喝，支出近6萬元 「風光外表下 有本難念的經」

一般人羨慕的工程師也有苦水要吐。范姓工程師二○○九年在竹科旁買房，十五年過去，每個月還要付約兩萬元貸款，不過，他慶幸當年硬著頭皮買下來，因現在房價約三千萬元。吃飯也是大負擔，竹科周邊一餐約兩百元，他都選擇在公司用餐，一百元左右解決肚子問題，聚餐也盡量減少。

范姓工程師還要分擔老人家看護費用，一個月一萬七千元，女兒今年才出生，還要幫女兒一個月存錢約兩萬元；換句話說，每個月就算不吃不喝，都有近六萬費用支出，薪水真的所剩有限。他說竹科工程師風光外表下，其實也有本難唸的經。