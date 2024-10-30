身心障礙男擄女童 桃市檢討社安網

桃園市龜山區一名18歲身心障礙男子日前當街強擄10歲女童，法院評估有反覆實施之虞，昨凌晨裁定羈押。由於涉案男精神狀況未達收案標準，民代呼籲市府檢討，市長張善政說，將開會研擬防範之道，並提建議給中央，市府盼訂定一致性標準，避免縣市漏接。

據悉，涉案男子為領有手冊的中度智能障礙者，過去沒有性侵、暴力等紀錄，也非衛生局精神照護系統收案列管對象，平時與父母及弟弟同住，家境正常，有時會和阿嬤外出，並無異狀。有鄰居說，男子雖然表達能力不好，但個性開朗，未曾看過他攻擊人，看見新聞相當意外。

此次事件涉及婦幼安全與身障者強制送醫議題，議員于北辰昨質詢說，身障者對人有強制、施暴行為，但類似案例除強制送醫外，似乎未有更具體作法，建議市府要跨機關訂定相關防治、管制、輔導與補救辦法。

議員黃瓊慧也認為「身障手冊也不應該是特殊人士的保護傘」，衛生局未列管、收案該名男子，心理衛生的社會安全網應重新檢討。

張善政說，過去並無案例顯示加害者的狀況嚴重到需要專案緊盯，將請副市長王明鉅開檢討會，以此案為基礎討論防範之道，並提建議給中央。若僅桃園有相關辦法，加害人往外縣市便無法處理。

衛生局昨天下午安排專科醫師至看守所訪視男子情形，評估後續處置。衛生局長賈蔚說，涉案男子雖領有中度智能障礙手冊，但就精神疾病分類而言，未達收案標準，此次行為引發社會安全疑慮，確實可以透過評估將他列管。後續也希望由中央訂定標準，避免各縣市落差漏接。

另，教育局也說明，學校輔導室將提供女童心理輔導諮商服務，也要求各校積極與周邊店家簽訂愛心導護站，家長也可替學童準備哨子，以利盡速求援。