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龜山女童遭強擄 于北辰：加害者與被害者都受傷、市府應研擬辦法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市龜山區前天傳10歲女童被身心障礙男子當街強擄，引發社會關注。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區前天傳10歲女童被身心障礙男子當街強擄，引發社會關注。記者陳俊智／翻攝

桃園近日傳十歲女童遭中度身心障礙男子當街強擄，雖得路人相救，但心理留有陰影；議員于北辰今在議會總質詢要求市府研擬兼顧身心障礙者人權與婦幼安全的雙贏辦法。市長張善政回應，待總質詢全部結束，市府會研擬防範之道，再建議給中央。

于北辰今在議會總質詢指出，這件事幸虧有計程車司機出面嚇阻，否則會更加擴大。然而，這件事對被害者與加害者都有傷害，大家都知道加害者背景具身心障礙，家屬也是無奈無助，市府應提供更多幫助，而受害女童內心恐懼也需要幫助。

于北辰表示，現在已有案例顯示身心障礙者會對人有強制、施暴行為，但過去類似案例，除了強制送醫之外，似乎沒有其他更具體的作為辦法。建議市府在身心障礙者人權保護與婦幼安全之間取得平衡做法，而這件事不是一個局處可完成，衛生、社會、婦幼、警察和教育等局處都有關係，且相關防治、管制、輔導和補救辦法都不能少。

張善政表示，有關龜山女童案，市府知道加害者的精神狀況有點異常，但過去並沒有案例顯示他嚴重到需要專案緊盯，後續衛生局會找醫療專家，經過適當診斷，再決定如何處置。

張善政允議會近幾日總質詢結束後，會請副市長王明鉅開檢討會，也強調檢討結果建議給中央不是推責任，而是中央必須面對的這件事。他解釋，桃園如果有一套自己的辦法，當加害人跑到外縣市去，我們就沒辦法處理，因此會以這個案例為基礎，討論防範之道，將來執行還是要建議給中央，請中央由全國的角度來看。

于北辰則認為，桃園還是要做出自己一套方式，再請中央協助，如果法規需要修訂，可請中央協助修訂。

于北辰 張善政 桃園 衛生局

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