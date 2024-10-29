學者：民眾多雞婆 避旁觀者效應

桃園驚傳中度智能障礙者當街強擄女童，學者認為社會需要多一點見義勇為的「雞婆」民眾，要避免旁觀者效應才能防止憾事；另身心障礙者性慾如何化解，公衛應介入導正。

女童當街遭擄，涉案男子除中度智能障礙，也疑似有精神問題；女童母親說，女童飽受驚嚇，夜裡多次驚醒，昨赴地檢署做筆錄後又胃痛；桃園醫院心理專家、成癮治療科主任蘇柏文表示，這類案件往往造成孩童心理方面急性壓力，如持續半年沒好轉，有可能是創傷壓力症候群。

桃園市長張善政說，嫌犯疑似有精神方面問題，衛生局會主動會同醫師介入了解診斷狀態，與社會局協同評估是否加強醫療。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎表示，社會安全不能光靠醫師、心理師或社工師，突發事件的路人與個案身邊親友應該避免旁觀者效應，也不能只靠熱心人士在網路平台分享訊息警示，寧可多點雞婆，避免憾事。

中央警察大學行政管理系教授李宗勳認為，此次事件可討論身心障礙者性慾衝動問題，針對危機找到化解管道，家屬對精神疾患不同時期內在需求該怎麼面對，必須培訓弱勢對象的家庭辨識力，並由相關單位輔導，由公衛介入導正。

至於孩童單獨出門安全，桃園市警局婦幼隊建議家長購買哨子和防身警報器讓孩童隨身攜帶，遇危險可大喊「失火」引民眾注意，或沿路按門鈴、衝進店家、拍打路邊汽車製造警報聲響。