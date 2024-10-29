桃園女童當街遭強擄 尖叫27秒獲救

桃園一名十歲女童前天險遭中度身心障礙男子當街強擄，女童數度跑向馬路大喊「救我」，尖叫長達廿七秒，路過汽機車無人停下，直到附近居民聞聲趕到才脫身；桃園地檢署昨拘提涉案男子，依強制性交未遂等罪聲押禁見。

女童母親指出，前天上午十時許，女童因拜訪同學途經龜山區陸光路與金鋒街一帶，遇到該名男子，女童稱男子當時招手示意，她第一次沒理會，但對方用很凶口氣叫她過去，她見對方身形高大，心生畏懼照辦，見情況不對想跑，被對方強拉及壓制在地。

事發當時，女童不斷尖叫大喊「不要碰我」，手腳並用抵抗，數度掙脫跑向馬路大喊「救我」，廿七秒求救過程有四、五輛汽機車路過，疑未發現狀況，無人停下伸援，最後是住在對面一名計程車司機聞聲趕抵制止。

該名司機說，當時在家門口掃地，忽然聽到有人哭喊「救命」，循聲查看只見男子雙手環抱女童，男子見到他後鬆手逃跑。事後女童哭訴男子一直叫她「脫衣服」，緊張到話都說不清楚，立即協助她聯絡母親與報警。

涉案男子經查有中度身心障礙，附近區民多半說不認識，未曾見他鬧事。桃園市社會局長陳寶民說男子為社會安全網關心對象，衛生局長賈蔚說男子非性侵、家暴或毒藥癮列管案例，不需定期訪視。

女童母親昨將附近監視器畫面上傳網路平台，廿七秒女童哭到撕心裂肺。她痛批「仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還」。

檢方昨分案調查，由檢察官直接幫女童做筆錄，下午開拘票逮人，警詢時男子說「只是想和女童交朋友」。檢方認為男子有串滅證及再犯可能，向法院聲請羈押禁見。