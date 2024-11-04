中橫等多地待搶通 空投應急

康芮颱風造成桃園市新興部落道路坍方中斷，卅四戶受困，空勤昨天空投物資救援。圖／復興區公所提供 台八線中橫公路東段因四○三強震遭重創，好不容易慢慢復原，強颱康芮襲台，花蓮西寶、洛韶地區土石崩落淪孤島，南投仁愛榮興村、新竹司馬庫斯部落、桃園新興部落道路中斷，又有颱風生成、接近，公路局太魯閣工務段說，該做的邊坡工程都有做，祈求颱風不要太強。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊指出，西寶國小、洛韶地區聯外道路崩塌阻斷交通，有五十居民受困，昨天派遣黑鷹直升機，裝載逾七百二十公斤物資，包括礦泉水、泡麵等，空投物資給災民。

新竹縣司馬庫斯部落重要聯外道路、二號橋梁被大水沖垮，約一五○人受困，前天經盤點當地天然災害儲備糧，還可維持三天，但有慢性病患急需藥物。

卓榮泰昨天到新竹縣義民廟參加秋祭大典，他表示，先前已到蘭嶼、綠島勘災，但前天不斷接獲司馬庫斯的災情報告，已指示內政部配合空中運送。

不過，直升機昨天下午因天候不佳，無法接近，今晨七時將再出發。司馬庫斯二號橋狀況不斷，縣府初估至少要十天以上才可能搶通。

桃園市復興區新興部落唯一聯外道路也因風災受損，卅四戶住戶受困，復興區長蘇佐璽說，空勤已先緊急空投三天物資到部落。

中橫公路西段同樣受重創，台八線邊坡坍方落石、路基下陷及龜裂，沿線還有多處大樹斷裂倒伏，位居大禹嶺與梨山間的榮興村，對外道路受阻，車輛無法通行，居民只能步行進出，村內仍停電中。

公路局谷關工務段表示，昨天已搶通中橫便道德基至梨山路段，八日前中橫便道每天開放五班次通行；往大禹嶺方向仍阻斷，全力搶通中。