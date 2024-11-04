聽新聞
0:00 / 0:00

中橫等多地待搶通 空投應急

聯合報／ 記者陳秋雲賴香珊王思慧胡蓬生曾增勳／連線報導

康芮颱風造成桃園市新興部落道路坍方中斷，卅四戶受困，空勤昨天空投物資救援。圖／復興區公所提供
康芮颱風造成桃園市新興部落道路坍方中斷，卅四戶受困，空勤昨天空投物資救援。圖／復興區公所提供
台八線中橫公路東段因四○三強震遭重創，好不容易慢慢復原，強颱康芮襲台，花蓮西寶、洛韶地區土石崩落淪孤島，南投仁愛榮興村、新竹司馬庫斯部落、桃園新興部落道路中斷，又有颱風生成、接近，公路局太魯閣工務段說，該做的邊坡工程都有做，祈求颱風不要太強。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊指出，西寶國小、洛韶地區聯外道路崩塌阻斷交通，有五十居民受困，昨天派遣黑鷹直升機，裝載逾七百二十公斤物資，包括礦泉水、泡麵等，空投物資給災民。

新竹縣司馬庫斯部落重要聯外道路、二號橋梁被大水沖垮，約一五○人受困，前天經盤點當地天然災害儲備糧，還可維持三天，但有慢性病患急需藥物。

卓榮泰昨天到新竹縣義民廟參加秋祭大典，他表示，先前已到蘭嶼、綠島勘災，但前天不斷接獲司馬庫斯的災情報告，已指示內政部配合空中運送。

不過，直升機昨天下午因天候不佳，無法接近，今晨七時將再出發。司馬庫斯二號橋狀況不斷，縣府初估至少要十天以上才可能搶通。

桃園市復興區新興部落唯一聯外道路也因風災受損，卅四戶住戶受困，復興區長蘇佐璽說，空勤已先緊急空投三天物資到部落。

中橫公路西段同樣受重創，台八線邊坡坍方落石、路基下陷及龜裂，沿線還有多處大樹斷裂倒伏，位居大禹嶺與梨山間的榮興村，對外道路受阻，車輛無法通行，居民只能步行進出，村內仍停電中。

公路局谷關工務段表示，昨天已搶通中橫便道德基至梨山路段，八日前中橫便道每天開放五班次通行；往大禹嶺方向仍阻斷，全力搶通中。

康芮颱風

延伸閱讀

司馬庫斯150人受困有斷糧、斷藥危機 卓揆指示空勤支援…無奈老天不幫忙

桃園新興部落災情慘62戶如孤島 空投物資急搶通斷路

中橫路斷西寶洛韶成孤島50人受困 空勤空投720公斤物資

天祥至合歡山區仍有50居民受困 空投逾7百公斤物資

相關新聞

中橫等多地待搶通 空投應急

台八線中橫公路東段因四○三強震遭重創，好不容易慢慢復原，強颱康芮襲台，花蓮西寶、洛韶地區土石崩落淪孤島，南投仁愛榮興村、...

樹根太淺？康芮強襲北市逾2千路樹傾倒 專家：改善樹穴

康芮颱風讓台北許多地方行道樹倒塌，創下歷史紀錄。有專家指出，台灣因氣候因素，只能種植較淺的行道樹...

颱風康芮致農損逾12億 梨占2.3億最多

農業部今晚更新「113年康芮颱風農業災情報告」，統計至今天傍晚5時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣12億917萬元；...

康芮颱風持續影響 明天共計2航線、3航次停航

持續受到康芮颱風影響，交通部航港局表示，今天共有1航線、2航次停航，預估明天共有2航線、計3航次停航，包含基隆至馬祖部分...

康芮襲台97萬戶停電「已復電99%」 台電：停電時間顯著縮短

康芮颱風日前襲台，台灣本島於1日上午始脫離康芮颱風暴風圈，造成台灣曾停電戶數為近年颱風之最逾97萬戶的紀錄，台電表示，汲...

康芮颱風強力襲台！釀3死692傷、農損增至7.8億

颱風康芮襲台造成全國災情1萬762件和3死、692傷，中央災害應變中心今天表示，農損已增至近新台幣7.8億元；孤島新竹縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。